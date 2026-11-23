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レアル・マドリーGKクルトワ、PSV戦前日会見。

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レアル・マドリーGKティボ・クルトワが、同クラブとの契約延長について喜びを語っている。

クルトワは先にマドリーと2028年までとなる新契約を締結。24日にチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのPSV戦を前に会見に出席したベルギー人GKは、キャリアの終わりまで同クラブでプレーする意欲を示している。

「1年の契約延長を結べて、とても幸せだし、誇り高い。自分の目標はここでキャリアを終えることだ。だから、このまま良い状態でいたい。クラブからの信頼を嬉しく思うよ」

「CLの試合は難しく、現行のフォーマットでの競争はよりオープンなものだ。これまで2回優勝しているけど、もっと勝ち取れたらいいね」

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自身がマドリー史上最高のGKかと問われると、次のように返している。

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「僕が言うべきことじゃない。上位にはいると思うけど、各時代が異なるものなんだ。20〜30年前と今を比べることなんてできない。僕はマドリーの歴史の一部であることに誇りを持っている。」

クルトワはその一方で、今季調子を落としているFWヴィニシウス・ジュニオールについても言及。安定した成果を収められる選手は、歴史的にも稀との見解を示した。

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「僕たちは支え合っている。彼は幸せだ。反省をしつつ、努力をする必要も理解している。ずっと9点や10点の成果を出せるなんてあり得ない。そんなの、メッシとクリスティアーノ（・ロナウド）しか成し遂げられなかったことだ」

「ヴィニシウス本人もそのことは意識している。今はキレを取り戻しつつあると思う。彼は自由にフットボールを楽しむべきなんだ。そうできれば、より良いプレーを見せられる。僕たちは優勝を争うために、最高のヴィニを必要としている」