レアル・マドリーGKクルトワ、バレンシア戦でも超絶セーブを披露「GKは少し悲観的でないと。味方がパスミスをすると常に考えるべきだ」

共有 GOALをGoogleでフォロー

レアル・マドリーGKクルトワ、バレンシア戦後コメント。

広告

レアル・マドリーは7日のラ・リーガ第12節、敵地メスタージャでのバレンシア戦に3-0で勝利した。GKティボ・クルトワは、自身が見せたファインセーブを振り返っている。

28分にMFフェデ・バルベルデ、36分にMFアルダ・ギュレル、75分にFWキリアン・エンバペがゴールを決めて、公式戦8連勝を飾ったマドリー。だが0-0の状況では失点の危機も迎えていた。19分、MFオーレリアン・チュアメニのボールロストをきっかけに速攻を許したものの、MFギド・ロドリゲスのシュートはクルトワが超反応のセーブを見せて、事なきを得ている。

試合後、スペイン『レアル・マドリーTV』とのインタビューに応じたクルトワは、そのセーブについて振り返った。ベルギー人GKは、常に最悪の事態を想定しているからこそ、見せられたプレーと説明している。

「0-0のときのセーブについて…GKというものは、いつでも少し悲観的じゃないといけない。チームメートが悪いパスを出し得ると考えて、常に注意を払わなくてはいけないんだ。うまく跳んで、止めることができたね」

広告 広告

「まあ、決められていても逆転できると信じていた。でも、こういった勝ち方がベストだ。満足しているよ。失点をしないことは大切だね」

「3ゴールを決められたことも良かった。監督は僕たちに、2列目から選手が飛び出すように求めているんだよ」

「さて、今からインターナショナルウィークを迎えるけど、今のリズムを維持しなければならない。全員がチームの力になっているし、それこそが何よりも重要なんだ」