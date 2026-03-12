マン・Cを3-0で下したレアル・マドリー…アンリ「彼らのユニフォームには謎の力がある。私が着たら失った髪を取り戻せるはず」

元フランス代表FWティエリ・アンリ氏は、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦1stレグでマンチェスター・シティに先勝したレアル・マドリーを称えている。

浮き沈みを繰り返すアルバロ・アルベロア監督率いるマドリーは、下馬評では圧倒的に不利とされていたこのシティ戦に3-0で勝利。前半にMFフェデ・バルベルデがハットトリックを達成して、ベスト8進出に王手をかけている。

アメリカ『CBS Sports』でコメンテーターを務めるアンリ氏は、そんなマドリーに脱帽している様子。次のようにコメントした。

「私はバルサの大ファンだ。それでもマドリーの素晴らしさは認めなくてはならない。誰もこうなるとは予想できなかった。誰もバルベルデがハットトリックを達成するとは思っていなかった。バルベルデがハットトリックをすると分かっていたと言う人間は、間違いなく嘘つきだ」

「マドリーがチームとして素晴らしいプレーを見せたことを強調したい。全員が全員のために守備をしていたね。そしてバルベルデは彼にふさわしい褒賞を手にしたんだ。彼はクラブのために尽くしてきた選手なのだから」

アンリ氏はまた、レアル・マドリーのユニフォームを着る選手たちが、特別な力を発揮するとの見解も示している。

「あのユニフォームにどんな力が秘められているのか、私には分かりかねる。まあ、私はあのユニフォームを着たくないし、冗談で言わせてもらうのだが、もし袖を通したとしたら、失った髪を取り戻すことができるはずだ（笑）」

「重みのあるユニフォームであることは承知しているよ。しかし、なぜかは分からないが、あのユニフォームを着る選手たちは、まるで別人のようになる。違う選手たちになるんだ。その素晴らしさは称えなくてはならない」

「この1stレグ、こんなマドリーは期待していなかった。こう言うのは痛みが伴うが、素晴らしいことをやってのけたね」