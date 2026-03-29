レアル・マドリー、セバージョスが今夏ついに退団へ…スペイン紙「もう後戻りはできない。次の移籍市場がラストとなる」

レアル・マドリーMFダニ・セバージョス（29）は、今夏の移籍市場でついに同クラブを後にすることになるようだ。

毎年夏になると、レアル・マドリー退団の可能性が伝えられてきたセバージョス。昨夏はマルセイユに移籍する寸前だったが、両クラブが合意していたにもかかわらず、選手本人がためらったために土壇場で破談となっていた。

そしてセバージョスは、今夏こそレアル・マドリーを退団する決意を固めている模様。一方でマドリーも、2027年まで契約を結ぶ同選手を「プレゼントする気はない」ものの、「適切なオファー」が届けば放出を容認する考えとのことだ。マドリーは人件費の削減や、補強選手や若手選手の居場所を空けるためにも放出に前向きとされる。

セバージョスの移籍先候補だが、本命はやはり古巣のベティスであるようだ。が、セバージョスの年俸やレアル・マドリーが求める移籍金はやはりベティスにとっては高額で、決して簡単なオペレーションではない模様。『マルカ』はそのために、スペイン国外含めて違うクラブに移籍する可能性も予想している。

なお2月終盤に左足を痛めたセバージョスは先にチーム練習に復帰したものの、MFチアゴ・ピタルチの台頭やMFジュード・ベリンガムの復帰によって、チーム内の序列がさらに下がったことが予想されている。『マルカ』はそうした状況も含めて、「もう後戻りはできない。次の移籍市場がラストとなる」と、セバージョスの今夏移籍を確実視している。