レアル・マドリー、ラ・リーガ逆転優勝はもう無理か…94分に失点してベティスとドロー。さらにエンバペが負傷交代

24日のラ・リーガ第33節、レアル・マドリーは敵地カルトゥハでのベティス戦を1-1の引き分けで終えた。

残り6試合で首位バルセロナとの勝ち点差は9……レアル・マドリーは前例のない逆転優勝を信じて、全試合に勝利することを目標に掲げる。

ミリトン、ギュレルが負傷によって今季に別れを告げた直後に行われるベティス戦、アルベロア監督はGKルニン、DFトレント、リュディガー、ハウセン、メンディ、MFブラヒム、ベリンガム、バルベルデ、チアゴ・ピタルチ、FWエンバペ、ヴィニシウスをスタメンで起用している。使用システムは4-4-2。

前半の序盤はマドリーが主導権を握り、エンバペが決定機を迎えるなどベティスゴールに襲いかかる。先制点を決めたのは、17分のことだった。バルベルデがミドルレンジからグラウンダーのシュートを放つと、横っ飛びしたGKアルバロ・バジェスがボールを前に弾いてしまう。このこぼれ球にいち早く反応したヴィニシウスが、左足で枠内に押し込んだ。バルベルデのミドルは威力こそあったが処理し切れないものでもなく、ベティス守護神のミスという側面が大きかった。なおヴィニシウスはラ・リーガ2戦連続ゴールで、今季13得点目。

先制したマドリーだったが、その後にはベティスの攻勢に苦しむことに。ヴィニシウス、エンバペの2トップのプレスはやはり甘く、ビルドアップである程度の自由を許してしまうと、アントニーやバカンブにシュートまで持ち込まれていった。が、ピンチを迎える度にルニンが好セーブを見せて、何とか無失点で試合を折り返している。

後半は、ベティスがポゼッション、マドリーがカウンターでゴールを狙い、より激しく攻守が切り替わる。マドリーは54分、トレントのクロスからエンバペがアクロバティックなシュートを見せてネットを揺らしたものの、これはオフサイドの判定。61分には8試合ノーゴールのベリンガムも決定機を迎えたが、こちらはバジェスのセーブに遭った。一方のベティスは66分、チアゴ・ピタルチの不用意なボールロストからクチョ・エルナンデスがボールを叩くも、またもルニンの好守に阻まれている。

アルベロア監督は73分、ハウセンとチアゴ・ピタルチを下げてアラバ、カマヴィンガを投入。また81分にはエンバペ、ブラヒムを下げてゴンサロ、マヌエル・アンヘルもピッチに立たせた。エンバペは足を痛めたようで自ら交代を要求し、ピッチを出た後にはロッカールームへと直行している。一方でベティスのペジェグリーニ監督は、73分に元レアル・マドリーのイスコを投入。負傷から復帰して5カ月ぶりの復帰を果たした“エル・マゴ”は、観客から大喝采を受けながらピッチに入っている。

マドリーはその後、リスクを避けながらボールを保持して時間を使い、1点リードを維持しながら試合を終わらせようとした。が、アディショナルタイムにまさかの失点……。アントニーがメンディのボールを奪い、ペナルティーエリア内右からクロス。これをリュディガーが前に弾くと、こぼれ球をベジェリンが押し込んだ。マドリーは結局、引き分けで試合を終えている。

公式戦ここ6試合の成績が1勝2分け3敗と散々な状態のマドリーは、翌日にヘタフェ戦を控えるバルセロナに勝ち点差を11まで広げられる可能性をつくってしまった。勝ち点が11差に広がった場合、第34節でマドリーがエスパニョールに敗れ、バルセロナがオサスナに勝利すれば、バルセロナの優勝が決定することに。とはいえ依然として、第35節のクラシコで優勝が決まる可能性が高そうだ。



