レアル・マドリーMFベリンガム、ディオマンデに脱帽「彼はスペシャルな選手…信じられないよ」「あんなシュートを打てるなんて知らなかった」

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レアル・マドリーMFベリンガム、ディオマンデを称賛。

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1日のラ・リーガ第11節、レアル・マドリーは敵地サルディネロでのラシン・サンタンデール戦に3-0で勝利した。1得点を決めたMFジュード・ベリンガムは、クラシコに続く勝利に手応えをつかんでいる。

クラシコで会心の勝利を収めたマドリーは、このラシン戦でも好プレーを披露。11分にFWキリアン・エンバペのPKで先制すると、22分にはMFアルダ・ギュレルのスルーパスからベリンガムがDFラインを抜け出し、GKもかわしてボールを枠内に流し込む。また36分にはMFヤン・ディオマンデが強烈なハーフボレーを突き刺して、前半だけで勝負を決めた。

ベリンガムにとって今回のゴールは、マドリーでの通算50得点目だった。試合後、『レアル・マドリーTV』とのインタビューに応じたイングランド代表MFは、次のような感想を述べている。

「カンプ・ノウでの試合後、再び勝つことが重要だった。とても幸せだ」

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「50ゴールはとても特別だ。自分ではなくチームにとってね。マドリーはキリアン、ヴィニ、アルダが違いをつくり、時おり僕もそうする。重要なのはチームなんだよ」

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その一方で、凄まじい威力のボレーシュートを決めたディオマンデについては、「スペシャルな選手」と形容している。

「信じられないよ。あんなシュートを打てるなんて知らなかった。本当にすごい選手だ。（ディオマンデの古巣）ライプツィヒと戦った時点でも凄まじかったけどね」

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「彼はスペシャルな選手だ。このチームにいてくれて、僕たちは幸せだよ」

マドリーが完封勝利を収めたのは、5試合ぶりのこととなる。

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「それはチーム全体の仕事だけど、でもとりわけDF陣やクルトワ、ルニンにとって特別な意味を持つ。彼らの強固さを示しているわけだからね」

「何より重要なのは次の試合となる。バルサ戦の勝利は素晴らしいものだったけど、でも今はAEK戦、バレンシア戦に目を向けなければならない」