バルセロナからの興味が噂されるスペイン代表FWビクトール・ムニョスだが…レアル・マドリーは移籍を許さず。スペイン紙報道

バルセロナからの興味が噂されるFWビクトール・ムニョス（22）だが、レアル・マドリーに移籍を許容する考えはないようだ。スペイン『アス』が報じている。

レアル・マドリーのBチーム、レアル・マドリー・カスティージャに2シーズンの間在籍したビクトール・ムニョスは、昨夏に移籍金500万ユーロでオサスナに移籍。パンプローナのクラブで驚異的な活躍を見せると、先にはスペイン代表にも招集され、デビュー戦でゴールも決めている。

一躍“時の人”となったカタルーニャ出身ウィングに対しては、2014年から2017年まで下部組織に在籍していたバルセロナからの興味が噂されていた。一部報道では、マドリーが宿敵の移籍を許容するともあったが、『アス』によればその可能性は一切ない様子。同紙曰く、ビクトール・ムニョスの優先交渉権、買い戻しオプション、オサスナが将来的に売却した際に移籍金の50％を得られる権利を有しているマドリーに、バルセロナ移籍を認める考えは一切ないとのことだ。

マドリーはコモMFニコ・パス、同DFハコボ・ラモン、そしてビクトール・ムニョスと、自分たちの下部組織から他クラブに渡った選手たちに関して、平均して3年間の優先交渉権および買い戻しオプションを保有しており、その去就や移籍先について自分たちとコンセンサスを取ることを必須としている様子だ。

マドリーは毎年4〜5月から下部組織出身選手たちの買い戻しを検討し始めるとのことだが、ビクトール・ムニョスについてはまだ何も決断を下していない様子。しかし現状では、トップレベルでさらに経験を積ませるため、来季もオサスナでプレーさせる可能性が高いようだ。

『アス』はその一方で、バルセロナや他クラブからの興味が、買い戻しのプロセスを早める可能性があることも指摘している。