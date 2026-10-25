レアル・マドリー、エンバぺの2発でクラシコに勝利！バルセロナのラ・リーガ全勝記録を9で止める

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レアル・マドリーがクラシコで勝利した。

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25日のラ・リーガ第10節、バルセロナ対レアル・マドリーは2-1でマドリーの勝利に終わった。

“伝統の一戦”を意味するクラシコ……今季最初の戦いはバルセロナの本拠地カンプ・ノウで行われる。第9節終了時点で、首位バルセロナは3位マドリーに勝ち点6差をつけており、もしバルセロナが勝利すれば優勝レースにおいて大きなアドバンテージを手にすることに。マドリーにとっては絶対に勝ち点がほしい試合となる。

エリック・ガルシア、クンデ、オルモが負傷しているバルセロナは右サイドバックにチャビ・エスパルト、トップ下にフェルミンを起用。全スタメンはGKジョアン・ガルシア、DFエスパルト、クバルシ、ジェラール、カンセロ、MFフェルミン、ロドリ、ペドリ、FWヤマル、ハフィーニャ、ゴードンで、フォーメーションは4-3-3を使用している。

スタメンで驚きを与えたのはマドリーの方だった。モウリーニョ監督はフィジカルと守備力を重視して、2ボランチにおけるチュアメニの相棒にカマヴィンガを起用すると思われたが、何とプレーメーカーのベルナルド・シウバを選択。全スタメンはGKルニン、DFバルベルデ、コナテ、ハウセン、ククレジャ、MF後列ベルナルド、チュアメニ、前列ギュレル、ベリンガム、ディオマンデ、FWエンバペで、使用フォーメーションは4-2-3-1だ（なおクルトワは風邪のために招集外となり、ヴィニシウスは出場停止）。

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前半立ち上がり、両チームは慎重な入りを見せて、確度のあるチャンスはほとんどない展開が続く。より積極的な攻めを見せたのはバルセロナだったが、ゴードンやハフィーニャがミドルレンジから放つシュートは枠を外れたり、ルニンのセーブに遭ったりしている。

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対するマドリーはベルナルドがいながらも、基本的には堅守速攻のプレーを見せる。ヴィニシウスの代わりに左ウィングとしてプレーするディオマンデは守備意識も高く、4-2-3-1から4-4-2となる守備ブロックはコンパクトかつ堅牢だった。そこから仕掛ける速攻はサイドを起点とし、右ではバルベルデ＆ギュレル、左ではククレジャ＆ディオマンデが抜群のコンビネーションを見せて、1トップのエンバペにボールを集めている。

バルセロナは29分、エスパルトが右足を痛めてプレー続行不可能に。フリック監督は代わりにバルデを投入して左サイドバックに据え、カンセロを右に回している。一方のマドリーは33分、ギュレルの左足アウトサイドのクロスにエンバペが右足で合わせたものの、これは枠を大きく外れた。

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そして41分、この試合の1点目が生まれた。決めたのはアウェーのマドリー。ベルナルドのダイアゴナルパスからククレジャが左サイドを突破し、すぐ内側を走るディオマンデにスルーパスを送る。ペナルティーエリア内左に侵入したディオマンデがゴール前にパスを出すと、ジェラールのクリアし損ねたボールがエンバペの足に当たり、枠内に収まった。先制したマドリーは、動揺するバルセロナ相手にディオマンデも決定機を迎え、良い感触を残しつつ前半を終えている。

迎えた後半、バルセロナがポゼッション、マドリーが速攻からゴールを狙う構図がより明確に。そうして61分、ロドリを中心としたゲームメイクで攻め続けたバルセロナが、ついに同点に追いついた。右CKの場面、ショートコーナーからペナルティーエリア手前右のペドリがエリア内右のハフィーニャに縦パスを送ると、ブラジル人FWが左足のシュートを決めている。





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同点に追いつかれたモウリーニョ監督は62分、前半に痛めていた素ぶりも見せていたバルベルデをダンフリースに代える。対するバルセロナは66分、今度は左CKからジェラールがヘディングシュートを放つものの、これはGKルニンに片手で弾かれた。

フリック監督は74分にフェルミンをフレンキー・デ・ヨングに代えて中盤の展開力を上げる。一方のモウリーニョ監督はベルナルドをカマヴィンガに代えて中盤の防御力とダイナミズムを引き上げた。

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交代策が功を奏したのは、マドリーの方だった。アウェーチームは87分、試合の決着をつけるゴールを記録。ベリンガムのルーレット→股抜きという超絶個人技からカウンターを発動すると、ペナルティーエリア内右に侵入したカマヴィンガがDFを1枚かわしてボールを折り返し、エンバペのこの日2点目をお膳立てしている。エンバペはこれがマドリーでの通算100得点目だった。





勝ち越したマドリーは、バルセロナの決死の反撃を防ぎ切り、1点リードを維持したまま試合終了のホイッスルを聞いた。

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バルセロナのラ・リーガ全勝記録を9で止めて、勝ち点差を3まで縮めることに成功した。



