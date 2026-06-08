レアル・マドリー、UEFAにバルセロナのCL出場禁止およびタイトル剥奪を求める方針…スペイン紙報道

レアル・マドリーの会長選挙に勝利したフロレンティーノ・ペレス会長は、バルセロナの審判買収疑惑“ネグレイラ事件”の追及を加速させるようだ。スペイン『アス』が報じた。

“ネグレイラ事件”はバルセロナが2001年から2018年まで、当時の審判技術委員会（CTA）副会長エンリケス・ネグレイラ氏及びその息子が所有する会社に合計で約800万ユーロを支払っていたことで生じた審判買収疑惑だ。スペインの検察当局が起訴し、現在も予審が行われている。

レアル・マドリーおよびペレス会長は、この疑惑を“フットボール史上最大のスキャンダル”取られており、これまで徹底追及を行なってきた。そして『アス』曰く、ここ数カ月かけてまとめ上げた資料を、まもなくUEFAに提出することになるようだ。

欧州スーパーリーグにちなんだUEFAとの関係不和を先に解消したレアル・マドリーは、同組織に対してバルセロナの処罰を改めて求める模様。処罰の内容については、欧州カップ出場禁止だけにとどまらず、バルセロナが2001〜2018年に獲得したタイトルの剥奪も要求する方針という。

なおUEFAは“ネグレイラ事件”について、法的な解決を待つ間は独自の動きを一時的に中断しているものの、引き続き注意は払っている様子。レアル・マドリーの訴えに対して、どのような対応を見せるのかに注目が集まる。