レアル・マドリー監督アルベロア、エンバペの「第4FWだから頑張らないと」発言に…「不満を感じていた彼が好きだ」

レアル・マドリーは17日にラ・リーガ第37節、敵地サンチェス・ピスフアンでのセビージャ戦に臨む。前日会見に出席したアルバロ・アルベロア監督は、FWキリアン・エンバペの問題発言を意に介することはなかった。

エンバペは後半から出場したラ・リーガ第36節オビエド戦（○2-0）の終了後、波紋を呼ぶような発言を連発。監督は僕が第4FWだと言った。いや、問題は何もないよ。だけど監督の考えを受け入れないと。ヴィニ、マスタントゥオノ、ゴンサロを超えることを目指して努力しないとね」 「今季はリーガ、チャンピオンズで良いスタートを切った。だけど後半戦からつまずくことになったね。そりゃ辛いさ。だって僕たちは一つのアイデアのもとでプレーの構造を組み立てていたのに、それを失ってしまったんだ」などと語っていた。

負傷明けとはいえ、出場機会を制限するアルベロア監督に対する当て擦りと捉えかねない発言だったが、会見に出席した同指揮官は何も問題がないことを強調している。

「この会見の直前に彼と会った。『落ち着いてほしい。私が引き受けるから』と伝えたよ。ニュースのように見えることは理解できる。ただキリアンがミックスゾーンで話したすべての内容は、事前に私と彼で話していたことだった。私にしてみれば自然なことだ。彼のような状況に陥る選手が何を感じるのか、私には理解できるよ。常にプレーしていたにもかかわらず、出場機会が減って感じることはね……」

「キリアンはあの日、満足していなかった。私はそんな彼が好きだがね。むしろ、キリアンがプレーしたくなかったという方が理解できない。私にしてみれば、あまりにも自然なことだよ」

「オビエド戦については、日曜にも試合があるためにキリアンは後半途中から出場した方がいいと思ったんだ。日曜に試合がなければ状況はまた違っただろう。私とキリアンの関係は、これまでと同じであり続けているよ」

「キリアンが自分との会話を暴露したことは問題ではないのか？ 公とされることには何の恐怖もない。個人的に話したことは内部だけに留めてもらった方が好ましいが、別に会話の内容を明かされても不快ではないし、そうしてもらってかまわない」