レアル・マドリー監督アルベロア「エンバペとヴィニシウスは世界のあらゆるクラブが獲得を望む選手だ」「この4カ月間は本当に難しかった」

18日のラ・リーガ第37節、レアル・マドリーは敵地サンチェス・ピスフアンでのセビージャ戦に1-0で勝利した。アルバロ・アルベロア監督は試合後、勝利への満足感を表している。

レアル・マドリーは前半14分に決勝点を記録。MFブラヒム・ディアスのクロスをペナルティーエリア内のFWキリアン・エンバペが胸で落とすと、FWヴィニシウス・ジュニオールが右足のシュートでネットを揺らした。

試合後会見に出席したアルベロア監督は、次のような感想を述べている。

「いつも攻略するのが難しいスタジアムで、素晴らしいチームを相手にして、とても真剣な試合を演じられた。選手たちは何をすべきかを明確に理解していたし、あらゆる時間帯でゲームをコントロールすることができた。勝ち点3に満足だよ」

アルベロア監督はその一方で「エンバペとヴィニシウス、どちらがより満足してシーズンを終えられるか？」との質問にも返答している。

「私たちは目標を達成できなかったことを理解している。私はこのチームを4カ月率いているが、彼らは自分のベストを尽くそうとしていた」

「この4カ月間は全員にとって難しいものだった。もちろん、彼らにとってもね。しかし、あの2人は世界のあらゆるクラブが求める存在だ。どのチームにとっても、可能であれば獲得したい選手たちなんだよ。違いを生み出せる選手としては、間違いなく世界でも5本の指に入る。レアル・マドリーにとって、そんな2人を擁しているのは幸福でしかない」

レアル・マドリーの今季日程は、ラ・リーガ最終節、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのアトレティック・クルブ戦を残すのみに。アルベロア監督にとっては、マドリーのトップチームを指揮する最後の試合になるかもしれない。

「分からないよ（笑）。次が最後の試合だ。退団する選手も間違いなくいるだろうし、別れの試合でもあるだろう。私たちのサポーターの前に素晴らしい試合を演じられたらと思う。このユニフォームを着ている1分1分を楽しみながらね。私もそんな気持ちだよ」