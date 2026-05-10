無冠決定のレアル・マドリー…監督アルベロア「私たちはチームとしてプレーする必要がある。まずはそこからだ」「エンバペの復帰は分からない」

10日のラ・リーガ第35節、レアル・マドリーは敵地カンプ・ノウでのバルセロナ戦を0-2で落とした。バルセロナのラ・リーガ優勝および、マドリーの2シーズン連続の無冠が決定している。

MFフェデ・バルベルデ、MFオーレリアン・チュアメニの衝突など、内部分裂が話題となっていたレアル・マドリー。クラシコではその影響か覇気がないパフォーマンスに終始し、FWマーカス・ラッシュフォード、FWフェラン・トーレスにゴールを決められてバルセロナのラ・リーガ連覇を許している。

試合後会見に出席したアルベロア監督は、ラ・リーガの残り試合でも全力を尽くすことを誓っている。

「私たちのシーズンは今日終わった。だが、すべてを放り出すわけにはいかない。私たち全員よりも偉大なものを守りたいと思う。つまりは、レアル・マドリーのエンブレムをね。自分たちが本当に心を痛めていることをピッチで示したいと思う」

「多くを語れる状況ではない。ファンの失望や不満は理解できる。自分たちの失敗から学び、未来を見据えなければならない。ファンの怒りは理解しているよ」

FWキリアン・エンバペはクラシコの前日練習で左足ハムストリングを再び痛めたとされ、招集リストに含まれなかった。残り3試合には出場できるのだろうか。

「リーグ戦はあと2週間残っている。プレーできるかどうかは、今後の回復具合を見てみないと分からない」

「エンバペが同行しなかったことに不満はあるか？ それよりも100％の状態に戻り、最初からプレーできるようになった方がいい」

レアル・マドリーの課題について問われたアルベロア監督は、コレクティブなプレーの改善を挙げている。

「分析するのは私の役割ではない。ただ、私たちはコレクティブなプレーにおいて一歩を踏み出さなければならない。もっと明確なプレーアイデアを持つことが必要なんだ。自分にとってはそれが第一で、落としてはならない勝ち点を落としたことから学んでいく必要がある。バルサ戦で負けることはあっても、ほかの試合でそうしてはならない」

レアル・マドリー首脳陣は、来季に向けて監督を交代する考えとも報じられている。

「クラブとは間違いなく話し合いの場を持つ。それは普通のことだろう。いずれにしても、私は良い形でシーズンを終えたいと思っているし、残り3試合を投げ出すわけにはいかない。ピッチでのことに集中したいし、出場時間を与えられなかった選手たちを起用していきたいね」