アルベロアが告白「今の時代…バスを降りてプレーするだけでは、個人技だけではもう勝てない。コレクティブなプレーが必要だ」

3日のラ・リーガ第34節、レアル・マドリーは敵地RCDEスタジアムでのエスパニョール戦に臨む。前日会見に出席したアルバロ・アルベロア監督は、残留争いを演じているエスパニョールへの警戒感を表しつつ、バルセロナの優勝を阻止するために勝利する必要を説いた。





「異なる状況ながら、勝利を必要としている両チームの対戦だ。彼らのスタジアムでの試合はいつだって難しい。エスパニョールは素晴らしいファンがいるし、チームも素晴らしく、ファンタスティックな監督が率いている。その素晴らしい仕事ぶりに結果こそ付いてきてはいないが、私は彼らのプレーを好んでいる。本当に敬意を持っているよ」





スペイン『マルカ』は先日、MFダニ・セバージョスがアルベロア監督と関係を絶ったと報道。招集リストからも外れるなど、出場機会を与えられないことに不満を持ったセバージョスが、同指揮官にこれ以上どんな関係も持つ意思がないことを伝えたという。





この報道について問われたアルベロア監督は、否定も肯定しなかった。





「選手たちとの間にある状況について、公で議論されていることに首を突っ込む気はない。20年以上前、初めてロッカールームに立ち入ったが、最初に学んだのはすべてのことがロッカールームに残されるということだった。それから20年以上、私はその理を保ち続けている」





「選手たちのことは公にも守っていく。私は彼らが日々示してくれるものによって、彼らに信頼を寄せているのだから。それが監督のすべきことだ。私は彼らとオープンな関係を築いてきた。解決すべきことがあれば、チーム内で解決させてもらう。この椅子に座る私は、彼らのことをいつだって守らせてもらうよ」





ラ・リーガで収める結果が安定せず、バルセロナの独走を許したレアル・マドリード。現状について問われたアルベロア監督は、チームにはコレクティブなプレーが欠けているとの見解を示している。





「私たちは多くの試合をこなしてきた。結果について、マドリーが手にすべきものとは程遠い。今の時代、チームバスを降りてプレーするだけではどこにも勝てない。私たちはコレクティブなプレーをもっと改善する必要がある。ボールをトラップして個人プレーを見せる……そういった才能だけでは勝てないんだ」





「私たちにはゲームプラン、組織力と、ライバルをどのように崩すかといった考えが必要となる。それとは異なるメンタリティーを持っていたために、勝ち点を落とすという代償を支払ってしまった」