レアル・マドリー、ここ20年のリーガ優勝数は7回…アルベロア「リーグ戦よりCL優勝の方が簡単だ。国内ではジローナ戦ようなことが起こる」

21日のラ・リーガ第32節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウにアラベスを迎える。前日会見に出席したアルバロ・アルベロア監督は、首位バルセロナに勝ち点9差をつけられる状況ながら、ラ・リーガ逆転優勝を信じる必要性を説いている。

「私たちは（残留争いに臨んでいる）アラベスと同じだけ勝利を必要としている。ファンの目の前で、大きな意欲を持って試合に臨みたい。素晴らしい試合をする野心を持たなければいけないんだ」

チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝で敗退し、2シーズン連続での無冠が濃厚となっているマドリー。何か変化が必要かと問われたアルベロア監督は、次のように返答している。

「マドリーは成功する回数が最も多いクラブだが、ときに望まれた通りにいかないこともある。このクラブのメンタリティーは未来に目を向けることにある。私たちは今季残された7試合に勝利し、その後に何をすべきかを考えなくてはいけない」

報道では、アルベロア監督は今季限りでマドリーのトップチーム指揮官の座を退くとされている。

「私はマドリディスタであると同時に、マドリーの監督だ。将来について自ら決定することはできない。私の未来については心配していないよ。今、唯一重要なのは残りの7試合だ」

「繰り返すが、決断を下すのはクラブだ。私は毎週、クラブとコミュニケーションを取っている。残っている試合は、その後に起こることよりも重要なんだ」

マドリーがこの20年間で、ラ・リーガに優勝した回数は7回。より優勝が難しいとされるCLは、その間に5回制している。

その理由を問われたアルベロア監督は、FWキリアン・エンバペへの肘打ちでPKを取られなかった第31節ジローナ戦（1-1）を挙げながら、再びラ・リーガのレフェリングがマドリーに不利に働いていることをほのめかした。

「いくつかの理由を見つけられずはずだが、私たちのプレーにも改善の余地があるに違いない。私たちはこの数カ月間、ビッグゲームで勝利をつかんできた。チームの伸び代は大きいよ。だがジローナ戦ような状況があれば、マドリーにとってはラ・リーガよりチャンピオンズで優勝する方が簡単だ。そういったことが多くを物語っているはずだ」

その一方で、CLバイエルン戦のMFエドゥアルド・カマヴィンガの退場についても、明らかな誤審との見解を示している。

「街の人々は私たちが準決勝を取り上げられたと感じている。それが私の感触だ。カマヴィンガはほかの選手たちと同様に心を痛めている。あの退場は審判の重大なミスだった。彼が1枚イエローカードを受けていたことを自覚していなかったんだ。私には深刻なミスのように映るよ。ああいった試合で選手を一人失えば、大きな制限が課せられることになる」