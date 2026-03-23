ダービー勝利のレアル…アルベロアはモウリーニョ、ペップ、シメオネを打ち破った監督に！「最高の選手たちが団結したから成し遂げた」

22日のラ・リーガ第29節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのアトレティコ・マドリーとのダービーを3-2で制した。アルバロ・アルベロア監督は試合後、逆転でのダービー勝利の大きな満足感を表している。

33分にルックマンの先制点を許したマドリーだったが、後半から反撃を開始。52分に獲得したPKをヴィニシウスが決めて同点に追いつくと、55分にバルベルデがアトレティコ守備陣のミスを突いて逆転ゴールを記録する。66分にはモリーナにミドルシュートを決められたものの、72分にヴィニシウスがこの日2点目を決めて見事ダービーを制した。

試合後会見に出席したアルベロア監督は、次のような感想を述べている。

「私たちはマドリーのエンブレムにふさわしい意思の強さ、メンタリティーの強さを示した。苦しみはしたがね」

「私の仕事はいつも言うように、選手たちの最大のパフォーマンスを引き出すことだ。もっとコンパクトで、なおかつ快適にプレーできるチームをつくれればいいと思う」

アルベロア監督は自身の師でもあるジョセ・モウリーニョ監督（ベンフィカ）、ジョゼップ・グアルディオラ監督（マンチェスター・シティ）、そしてディエゴ・シメオネ監督（アトレティコ）と、名将と呼ばれる監督たちを次々に打ち破っている。

「最高のチームのおかげだ。最高の選手たちを擁していて、彼らが団結心してくれれば、すべてはより簡単となる。私にとってこのチームを率いていること、ベルナベウという舞台に立っていることは、本当に幸運なんだ。とにかく、このまま勝ち続けることが重要だね」

なおこの試合の終盤には、バルベルデが因縁の相手バエナに対して後方から右足を蹴りつけ、一発退場となった。退場は少し厳しいとの意見もあるが、アルベロア監督はどう受け止めたのだろうか。

「審判からは、度を超えた強さで蹴ったと説明を受けた。私はの考えは異なり、打撃を与える意図はなかったと思ったがね。いずれにしろ、説明してくれたことをありがたく思う。これからインターナショナルウィークを迎えるが、今後もラ・リーガ優勝を争い続けられればいいと思う」

2ゴールを決めたヴィニシウスについては、再び称賛の言葉を口にしている。

「ヴィニはまた凄まじいプレーを見せてくれた。彼は恐れを抱いていない。ミスをしても再びチャレンジするのがヴィニなんだ。チームを引っ張ろうとする彼がいてくれて、本当に幸運だ。彼がキャリア最高の時期にいるかは分からないが、もう近いところまで来ているはずだよ」

その一方で、2試合連続で後半から起用したエンバペについては、負傷から復帰したばかりということもあり、少しずつ慣れさせていく考えのようだ。

「私は毎試合、最高のスタメンを選択しようと試みている。とはいえ、世界最高の選手がチームにいるときには……少しずつ使っていくことになるだろう。今日は良い出場になったと思うし、代表チームでさらに出場機会を得られるはずだ」

エンバペ、MFジュード・ベリンガムが復帰することで、うまくいっているチームの機能に支障が出ることも指摘されているが、意見を求められたアルベロア監督はこう返した。

「私の最高の目標は、不公平な監督となり、それを実感することだ。もっと出場に値する選手たちがいることによってね。全員が私に信頼されていると感じてほしい。そして私は不公平な監督になるんだよ」

アルベロア監督はこの試合でトレントをベンチスタートとして、カルバハルを先発起用。トレントは練習で遅刻したため、そのペナルティーで控えになったとも報じられる。

「私は各試合で最高のスタメンを選出する。カルバハルはとても良かったし、チームにとってプラスの活躍を見せてくれた。様々な選択肢を持てて幸せだよ」

「トレントが遅刻で控えになったって？ もう一度言うが、私は毎試合、最高のスタメンを選出しているんだ」