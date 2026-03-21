レアル・マドリー、アルベロアが来季もトップチーム指揮か。モウリーニョ＆グアルディオラを下し…前任者シャビ・アロンソに勝率で上回る

レアル・マドリーのアルバロ・アルベロア監督の評価が上がり続けている。スペイン『マルカ』によれば、来季もトップチームを率いる可能性が高まっているようだ。

今季からレアル・マドリーのBチーム、レアル・マドリー・カスティージャを率いていたアルベロア監督は、今年1月にシャビ・アロンソ監督が解任されたことでトップチームに昇格。当初はその実力を疑問視されていたが、その評価はうなぎ登りだ。『マルカ』曰く、来季も継続してトップチームを率いる可能性および理由は、日に日に増しているという。

『マルカ』は理由が多岐にわたることを強調。成績については、前任者シャビ・アロンソ監督が34試合24勝4分け6敗（勝率71％）だったのに対して、アルベロア監督は12勝4敗（勝率74％）と勝率で上回っている。また現マドリー監督はチャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出プレーオフのベンフィカ戦、決勝トーナメント1回戦マンチェスター・シティ戦をそれぞれ制したが、ジョゼ・モウリーニョ監督、ジョゼップ・グアルディオラ監督という名将2人を1シーズンの中で下した初の指揮官となった。

『マルカ』はまた、アルベロア監督の会見での発言がマドリー首脳陣に評価されていることも強調。同指揮官は「ネグレイラ事件はスペインフットボール史上最大のスキャンダル」「ラポルタ会長候補はネグレイラへの支払いを4倍にした人物だ」と発言するなど、バルセロナの審判買収疑惑について公で語ることをためらわず、マドリーのトップチームだけでなくクラブを代表し、そしてクラブを絶対的に支持する発言を繰り返してきたが、マドリー首脳陣にとっては感激すべきことのようだ。

同紙はそのほか、アルベロア監督がFWヴィニシウス・ジュニオールやMFフェデ・バルベルデなど自信を失っていた選手たちを復活させたこと、FWキリアン・エンバペやMFジュード・ベリンガムなど負傷者続出の中で結果を出していること、ラ・リーガで収める成績がバルセロナと並んでいること（7勝2分け）、MFチアゴ・ピタルチをはじめとして下部組織の選手たちを積極的に起用していること（カスティージャの選手たちの市場価値は今季初めは500万ユーロだったが8000万ユーロまでアップ）などを記載。もちろん、最終的な成績次第ではあるだろうが、現マドリー指揮官が大きな功績を残していることを強調した。