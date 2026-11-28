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レアル・マドリーがアラベスに敗れた。

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28日のラ・リーガ第14節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのアラベス戦を1-2で落とした。

公式戦10連勝と勢いに乗るマドリー。ここまで9試合全勝を収めるベルナベウでも、節目となる10勝目を挙げたいところだ。

モウリーニョ監督はディオマンデとベルナルド・シウバをベンチスタートとして、ヴィニシウス（2戦連続）とブラヒムを先発で起用した。全スタメンはGKクルトワ、DFバルベルデ、コナテ、ハウセン、ククレジャ、MF後列ギュレル、チュアメニ、前列ブラヒム、ベリンガム、ヴィニシウス、FWエンバペで、フォーメーションはいつもの4-2-3-1。

前半、ボールを保持して攻め込むマドリーは5バックのアラベスを前に苦戦。それでも9分にはペナルティーエリア内で、エンバペのポストプレーからヴィニシウスがシュートを放ったものの、これはGKシベラに弾かれている。

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マドリーはアラベスの5バックを崩すために、ククレジャを常に高い位置に置いていたが、後方が手薄なところを突かれて22分に失点を喫した。アラベスはヴィニシウスのエンバペへのスルーパスをカットして、そこからカウンターを発動（ヴィニとククレジャが前に残っていた）。前線で一度ハウセンにボールを奪われたが、背後からプレッシャーをかけたトニ・マルティネスが奪い返してそのままペナルティーエリア内に侵入すると、GKクルトワもかわしてシュートを枠内に収めている。

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今季19試合で8回目となる相手チームの先制点を許したマドリー。その後も果敢に攻め込んだが、やはりアラベスの5バックを前に攻めあぐねる。43分にはペナルティーエリア浅い位置からエンバペがシュートを打つも、ボールは枠の右へ飛んでしまった。結局、前半は0-1で終了。モウリーニョ監督はハーフタイムに交代カードを切り、チュアメニをベルナルド・シウバ、ブラヒム（今回は右サイドで機能せず）をディオマンデに代えている。

迎えた後半、マドリーが苦戦する状況は変わらない。エンバペとヴィニシウスのプレーポジションが重なるなど、“悪い癖”ばかりが目立つようになっていった。モウリーニョ監督は61分に3枚目の交代カードを切り、ギュレルを下げてエスピをピッチに立たせる。観客はギュレルを下げたことに納得がいかず、ブーイングを浴びせる。さらにはプレー精度を欠いているヴィニシウスの交代を望んでいたかのように、背番号7がボールを持てば指笛を吹くようになった。

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そして次にゴールを決めたのも、堅守速攻を機能させるアラベスだった。62分、マリアーノのスルーパスからアンヘル・ペレスがハウセンの背後を突き、クルトワもかわしてからシュートを決め切っている。ハウセンは2失点のどちらにも関与してしまった。

不穏な空気が充満するベルナベウ……モウリーニョ監督はヴィニシウスを右、ディオマンデを左とポジションを交換させて、ヴィニシウスにはエスピにクロスを送るクロッサーとしての役割を務めさせる。パワープレー気味な攻撃を見せるマドリーは、69分に1点を返した。左CKの場面、ショートコーナーからペナルティーエリア内左のエンバペが、フェイントで一人をかわして左足トゥキックでシュート。シベラも反応し切れなかったボールがネットを揺らした。エンバペはこれがマドリーでの通算106得点で、18位のベイルに並んでいる。

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逆転のために2点が必要なマドリーは、ヴィニシウスのクロス→エスピのシュートというラインを軸にして攻勢を仕掛け続けるも、同点ゴールが遠い。そして86分にはベリンガムがペナルティーエリア内で倒されたとしてPK判定になったが、オンフィールドレビューの結果シミュレーションを取られて、2枚目のイエローカードで退場に。数的不利に陥ったマドリーにさらなるゴールを奪う力はなく、1点ビハインドのまま試合終了のホイッスルを聞いている。

この試合で最も称賛されるべきはキケ監督率いるアラベスの統率の取れた5バックだった。空いたスペースをしっかりカバーし合いながら、激しい守りを見せてマドリーの攻撃を無効化。万が一DFラインを突破されても、GKシベラが好守を見せてゴールに鍵をかけている。

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対するマドリーはそんなアラベスの堅守を崩す術を持たなかった。前半、ボランチ起用のギュレルはブラヒムらアタッカー陣とうまく連係が取れず、ヴィニシウスはドリブルのキレを欠き、深みを取ることもしなかった（エンバペとの噛み合いの悪さも相変わらず）。そしてモウリーニョ監督のギュレルをエスピに代える交代策も疑問が残るものに。ギュレルではなくヴィニシウスを交代させて、類い稀なキック精度を誇るトルコ人MFを右サイドに配置すれば、エスピの高さをより生かすことができたのかもしれない。少なくとも観客はそう感じ、ピッチに残ったヴィニシウスに指笛を浴びせていた。何とも後味の悪い光景だ。

マドリーの連勝は10でストップし、ベルナベウでの全勝記録も潰えた。同日にエルチェを下したアトレティコ・マドリーに抜かされて3位に順位を落とし、また翌日にデポルティボ戦に臨む首位バルセロナには勝ち点差を6に広げられる可能性がある。

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現地取材＝相良未来