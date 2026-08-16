フランススーパーカップ2026はいつ？何時から？ランスvsPSGの日程・放送予定

フランススーパーカップ2026で、RCランスとパリ・サンジェルマンが対戦する。
本記事では、RCランス対パリ・サンジェルマンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
RCランス対パリ・サンジェルマンはいつ？何時から？試合日程
フランススーパーカップ2026には、パリ・サンジェルマンがリーグ・アン、RCランスがクープ・ドゥ・フランスを制して出場。試合は8月17日(月)にフェリックス・ポラールで開催。キックオフ時間は、日本時間の3:45に予定されている。
- 大会名：トロフェ・デ・シャンピオン2026
- 対戦カード：RCランス vs パリ・サンジェルマン
- 開始日時：2026年8月17日(月)3:45 (日本時間)
- 試合会場：スタッド・フェリックス・ボラール＝デレリス
RCランス対パリ・サンジェルマンのテレビ放送・ネット配信予定は？
トロフェ・デ・シャンピオンの一戦は『DAZN』で独占配信。そのため、他のプラットフォームで配信の予定はない。
また、DAZNではリーグ・アンをはじめ、欧州各国リーグのラ・リーガやブンデスリーガ、セリエAなどを配信。シーズンを通して明治安田Jリーグやラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
|項目
|内容
|番組名
|RCランス vs PSG
[トロフェ・デ・シャンピオン]
|ライブ配信
|8月17日(月)
3:45 開演予定
|出演者
|実況：西達彦
解説：中山淳
※すべて日本時間。
※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および公式サイトよりご確認ください。
フランス・スーパーカップ2026！おすすめ視聴方法は？
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得
DMM
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【DAZN】年間プランがお得
『DAZN』では、2026-27シーズンのトロフェ・デ・シャンピオンをライブ配信する。DAZNであれば年間プランでの加入がお得。シーズンを通して視聴されたい方は年間プランの登録がおすすめだ。
さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。