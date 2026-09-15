フランスの複数メディアや、とりわけ『Bild』紙が一致して報じているところによると、アイントラハト・フランクフルトの元指揮官は、またしても退任を余儀なくされることになった。今季はスーパーカップでPSGに1-0で勝利し、白星発進を切っていたが、その後のリーグ4試合では、やや期待外れながら勝ち点4にとどまり、チャンピオンズリーグ初戦ではスラビア・プラハ相手に1-2のビハインドから3-2へと逆転した。

決別の引き金になったのは、最終的にアシスタントコーチのネルソン・モルガドの職務停止だったという。ポルトガル人の同氏はトプメラーの側近と見なされており、2017年から、そしてフランクフルトでもともに仕事をしてきた。37歳のモルガドは、より大きな献身と情熱を求めたことで、首脳陣やコーチングスタッフ内のフランス人スタッフにとって煙たい存在だったようだ。

そのためクラブは月曜日、モルガドの退任を発表し、これに対してトプメラーが反発したとされる。長年の盟友への忠誠心からすれば、自らの職務領域への介入は到底受け入れ難いものだった。こうしてランスは、名将クラウス・トプメラーの息子との章にも終止符を打った。

ディノ・トプメラーはなぜ批判を浴びていたのか？

フランスの『L'Equipe』と『RMC Sport』の情報によると、トプメラーの戦い方もファンからそれほど大きな支持を得ていなかったという。先週日曜日のル・マン戦後にも批判が噴出したようで、ランスは0-2のビハインドを引き分けに持ち込んでいた。トプメラー本人も試合後はいら立ちをあらわにした。『私のチームは、あのような入り方をしてはいけない。ハーフタイムの時点でも私は非常に怒っていたし、そう言うのは、ああいうプレーでは戦えないからだ。今日は、ハーフタイムに私が何を言ったかは言わないほうがいい。（…）唯一のポジティブな点は、またしても大きなキャラクターと素晴らしいリアクションを見せたことだ』と不満をぶちまけた。

それでもトプメラーは、負傷の影響で実に6人の主力を欠かさなければならず、そのため複数の若い才能を同時にピッチへ送り出さざるを得なかった。その中には16歳のメジアン・メスルーブも含まれていた。こうした措置は、ゼネラルディレクターのバンジャマン・パロやスポーツディレクターのジャン＝ルイ・レカら首脳陣からは、基本的には好意的に受け止められていたという。だが、モルガド問題によって空気はごく短期間で悪化したようだ。

Getty Images

ディノ・トプメラーはいつユリアン・ナーゲルスマンのアシスタントコーチを務めていたのか？

これまでアシスタントコーチを務めていたヤニック・カユザックが、当面はトプメラーに代わってランスのタッチラインに立つことになる。加えてチームは変革期にもある。元ブンデスリーガのコンビ、ミヒャエル・キュイザンスやトルガン・アザールらを補強したにもかかわらず、ランスは今夏およそ4400万の移籍黒字を計上した。最大の放出はママドゥ・サンガレで、報じられている4800万ユーロでFCブレントフォードへ、プレミアリーグに移籍した。

トプメラーはそれ以前にフランクフルトで2年半指揮を執り、1月に袂を分かった。その前には、ユリアン・ナーゲルスマンのアシスタントコーチとして、2021-22、2022-23の両シーズンにFCバイエルン・ミュンヘンで2度のリーグ優勝を経験している。