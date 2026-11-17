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RBライプツィヒは3000万ユーロの買い取り義務を履行し、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンからレンタル中のFWブラヤン・グルダを2027年に完全移籍で獲得する見通しだ。バイエルン・ミュンヘンも動向を注視するなか、ライプツィヒは22歳のドイツ代表選手を長期的に確保しようとしている。

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ドイツ代表FW、完全移籍へ

Skyによると、ライプツィヒはプレミアリーグのブライトンからレンタル中のグルダを、レンタル期間終了後も完全移籍で保有するために必要な条件をすでに整えている。買い取り義務には成績に応じたボーナスが含まれ、来年の履行時には移籍金の総額が3000万ユーロに達する。さらに、マインツに所属していた同選手は、少なくとも2031年までレッドブル・アレーナでプレーする契約にすでに合意している。

バイエルンに立ちはだかる起用面の壁

同報道によると、ドイツ最多優勝を誇るバイエルンは、ブンデスリーガで成長を続ける 22歳のグルダを引き続き獲得候補に挙げている 。ただし、今後の移籍市場でバイエルン幹部が具体的な獲得に動く予定は現時点でない。

バイエルンでは現在、右ウイングにフランス代表のミカエル・オリーズが定着しており、グルダが定期的に先発するのは特に難しい。バイエルン首脳陣はオリーズを最も重要な選手の一人とみなし、長期にわたってチームに残す意向だ。そのため、グルダへの関心が再び獲得に向けた動きにつながるのは、バイエルンの陣容に大きな変化が生じた場合に限られる。

代表での活躍も評価を押し上げる

2026年2月にイングランドから加入したグルダは、その後のブンデスリーガ13試合で3得点3アシストを記録。強豪クラブの注目を集めるのも不思議ではない。2026-27シーズンも開幕からリーグ戦7試合で4アシストを挙げたほか、チャンピオンズリーグでは4試合で1得点1アシスト、DFBポカールでは2試合で1得点を記録している。

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クラブでの目覚ましい活躍は、ドイツ代表でも続いている。セルビアに3-1で勝利した試合での代表デビューを 代表初ゴールで飾る と、11月16日にオランダを5-0で下した試合でも 再び得点 。代表初出場からの2試合で2得点を挙げた。

契約解除条項がなく、ライプツィヒに優位性

同メディアによると、ライプツィヒにとって重要なのは、グルダの2031年までの契約に契約解除条項がないことだ。ライバルクラブが今後獲得を狙う場合、金銭面で複雑な交渉を要する。バイエルンを含む関心を寄せるクラブは、一定額を支払うだけで獲得することはできず、ザクセン州のライプツィヒと直接移籍交渉を行う必要がある。ライプツィヒがドイツ代表選手を軸に長期的な構想を描くなか、バイエルンは引き続き動向を見守ることになる。