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RBライプツィヒの新星アントニオ・ヌサが、重要なチャンピオンズリーグの対戦を前に、アーリング・ハーランドに心理的な揺さぶりをかけるつもりだと明かした。今季ブンデスリーガで活躍するノルウェー人ウインガーは、試合前にメッセージを送り、代表でのチームメイトのリズムを乱そうとしている。

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ヌサ、ハーランドとの再会に向け準備

レッドブル・アレーナでの一戦は、ヌサにとって個人的に大きな意味を持つ。ノルウェー代表のキャプテンであるハーランドと、クラブの公式戦で初めて対戦するからだ。2人はピッチ外でも親しく、ヌサはシティのストライカーが自身の成長に大きな影響を与えたとたびたび語っている。それでもヌサは、水曜夜に同胞をドイツから手ぶらで帰らせるつもりだ。

ウインガーのヌサは、キックオフ前にハーランドへ連絡する意向を明かした。「彼は素晴らしい人だ。会うのを楽しみにしている。勝てればいいね。彼にメッセージを送るつもりだ」とヌサは『ビルト』に笑顔で語った。

ライプツィヒに新たな攻撃の中心が登場

ライプツィヒがヤン・ディオマンデのレアル・マドリーへの1億2500万ユーロという巨額の移籍を認めた際、これほど多くの得点に絡んだ選手の穴をブンデスリーガのクラブがどう埋めるのか、多くの人が疑問を抱いた。しかし、シーズンの最初の4分の1を終え、その答えは21歳のヌサという形で現れた。ノルウェー人の逸材はその穴を埋め、マルティン・デミチェリス監督の下で躍動的な攻撃の中心へと成長している。

ヌサの数字は印象的だ。シーズン序盤の現時点で4得点6アシストを記録し、クラブで最も多くの得点に関与している。シティ戦は、ヌサの成長を測る最大の試金石となる。ヤン・ディオマンデの退団後、ライプツィヒはチーム全体の力に頼ることが多かったが、今はヌサが攻撃に創造性をもたらすことを期待されている。

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デミチェリス監督、止められない新星を称賛

デミチェリス監督は新星を絶賛し、若手選手が急速に相手守備陣にとっての脅威になったと認めた。かつてバイエルン・ミュンヘンで主力を務めた同監督は、この逸材の急成長を手放しで評価。最高の状態でプレーし、チームの攻撃に決定的な違いを生み出していると語った。

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デミチェリス監督は、この若手選手がチームにもたらす影響について高く評価している。「彼を守るのは難しい。正直に言わなければならない。彼は素晴らしい状態にあり、本当に違いを生み出している」と同監督は語った。

ライプツィヒに立ちはだかる厳しい対戦記録

ハーランドのライプツィヒ戦での驚異的な得点記録も、同クラブの課題を難しくしている。ノルウェー人FWは長年、このドイツのクラブを最も得意な相手としてきた。ボルシア・ドルトムントとシティでの対戦を合わせ、わずか8試合で12得点を挙げている。その中には、2023年3月のチャンピオンズリーグ・ラウンド16でシティが7-0で勝利した際の5得点も含まれる。この結果は今もファンの記憶に残っている。

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ハーランドは今季の欧州の舞台でも勢いが衰える気配を見せず、すでに同大会で4得点を挙げている。プレミアリーグで余裕を持って2位につけるシティは、圧倒的な優勝候補としてドイツに乗り込む。一方、欧州大会の最初の3試合でわずか1勝にとどまるライプツィヒには、決勝トーナメント進出の望みをつなぐため、好結果を収めなければならないという重圧が高まっている。