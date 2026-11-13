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アントニオ・ヌサは、複数のプレミアリーグの強豪クラブが獲得を狙っていると報じられ、自身の将来をめぐる憶測が強まるなか、その状況について言及した。RBライプツィヒのウイングは今季ブンデスリーガで急成長を遂げ、アーセナルやトッテナム・ホットスパーへの好条件での移籍が取り沙汰されている。

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ヌサ、プレミアリーグ移籍の憶測に言及

21歳のノルウェー代表は、この秋にドイツで決定的な活躍を重ね、評価を急速に高めている。その好調ぶりはイングランドでも注目されており、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルとトッテナムが、同選手の動向を追う強豪クラブの中で先頭に立っていると報じられている。そうした騒ぎの中でも、ヌサは報道を認識しつつ、冷静さを保っていると強調した。

「少し距離を置くようにしています。今はいろいろなことが同時に起きています。携帯電話はあまり頻繁に見ないようにしています。見ると、いつも何かしら出てきますからね」と、この若手選手は笑いながら『TV 2』に語った。

プレミアリーグ移籍の噂が広がる中でも冷静さを維持

プレミアリーグへの大型移籍をめぐる憶測が強まる中、元クラブ・ブルッヘの有望株は、デジタル化が進んだ現在、移籍の噂を完全に避けるのは不可能だと認めた。それでも、増え続ける噂に気を取られるのではなく、冷静さを保ち、信頼できる身近な人々の力を借りて周囲の騒ぎから距離を置いていると強調する。

「結局、全部目に入りますよ！何が出てきても。目が見えないわけではないですから、分かっています。だから少し距離を置くようにしているんです。周りには良い人たちがいます。ストレスにはなっていません。ライプツィヒでの日々を楽しもうとしているだけです。素晴らしい監督がいる、素晴らしいチームです。それに、ほかのことはすべて代理人が引き受けて、僕がサッカーに集中できるようにしてくれています。それが僕にとって一番大切なことです」と述べた。

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ブンデスリーガのスターへ、現実離れした飛躍

レッドブル・アレーナに移って以来、ヌサは欧州サッカー界で最も注目される有望株の一人となった。本人は、前回のワールドカップ終了後に始めた徹底的な自己改善プログラムが、短期間で結果を残せた理由だと考えている。こうした総合的な取り組みによって、世界有数のリーグが求める水準にも滞りなく適応できたという。

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「少し現実離れしているような感じです。一度にたくさんのことが起きました。同時に、いつかここに来ることは分かっていました。だから、あまり異常なことには感じないのかもしれません。良い経験です」とヌサは説明した。

関心が高まる中、ソルバッケン監督は焦らないよう促す

ノルウェー代表のストーレ・ソルバッケン監督もヌサの成長について見解を示し、ドイツでさらに1年プレーすることが有益だと示唆した。ソルバッケン監督は、ライプツィヒが選手の売却で知られるクラブだと認めつつも、最高レベルでヌサが長期的に成功するためには、プレミアリーグ移籍の時期を慎重に考えるべきだと考えている。

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「今季はそこでプレーし、最後のステップに進む前に、ブンデスリーガで充実した1シーズンを過ごして、もう少し成熟するのが賢明だと思います。シーズン途中ではなく、1シーズンを終えてから移籍すれば、長いプレシーズンを過ごせますし、欧州選手権もワールドカップもない夏に監督や選手たちを知ることもできます」と57歳の指揮官は説明した。