「RBライプツィヒの元スーパースター（29）がテルスターに突如加入」

「1963」ポッドキャストがXで伝えたところによると、ジャン＝ケヴィン・オーギュスタンは現在テルスターでトレーニングに参加している。パリ・サンジェルマンユース出身で、RBライプツィヒやASモナコでもプレーした。全盛期の市場価値はTransfermarktによると2500万ユーロを超えていた。

PSG下部組織の期待株として31試合に出場した後、1600万ユーロでRBライプツィヒへ移籍した。

ドイツでは67試合20得点を記録し、1年目は好印象だったが2年目は不調。その後ASモナコへレンタル移籍した。

出場は13試合にとどまったが、リーズ・ユナイテッドは昇格時に買い取り義務が発生するレンタルで獲得した。

リーズではほとんど出場できなかったが、クラブは昇格。その後、リーズはライプツィヒに返還し、ライプツィヒは契約問題でリーズを提訴した。

裁判はライプツィヒの勝訴となり、リーズは1800万ユーロを支払った。その後、オーギュスタンも週給10万ユーロの5年契約が破棄されたとしてリーズを提訴した。

訴訟に勝った彼は約2800万ユーロの賠償金を獲得。2年後にスタッド・レンヌ、その後バーゼルへ移籍したが、度重なる怪我に悩んだ。

昨年はポーランド12位クラブのモトル・ルブリンで4か月間4試合に出場し、2025年夏に退団した。

1年間無所属だった後、彼は現在フェルセン・ズイドでトレーニング中。練習で好印象を残せばテルスターから契約提示の可能性があり、ファビアーノ・ラスト（フェイエノールトとの契約満了）とプリンス・アニング（ボルシア・ドルトムントとの契約満了）も同チームで練習に参加している。