シェイドゥラエフの強さは？過去に負けた相手はいる？対戦成績・ファイトスタイルまとめ

世界の舞台で存在感を強めるシェイドゥラエフは、その圧倒的なフィジカルと完成度の高いファイトスタイルで注目を集めてきた。

本記事では、シェイドゥラエフの対戦成績について紹介する。

シェイドゥラエフの強さは？過去に負けた相手はいる？

ラジャブアリ・シェイドゥラエフは、プロ通算15戦15勝0敗と無敗を維持するファイターだ。過去に一度も黒星を喫したことはなく、アマチュア時代を含めても敗戦経験はない。まさに現時点で「負けた相手はいない」と言い切れる存在となっている。

特筆すべきは、その勝ち方だ。15勝の内訳はKO・TKOが6回、一本勝ちが9回。すべての試合をフィニッシュで終わらせており、判定決着は一度もない。さらに全試合が2ラウンド以内で決着しており、試合展開を長引かせない圧倒的な決定力を誇る。

RIZIN参戦後は、その強さが一気に可視化された。2024年のデビュー以降、武田光司、フアン・アーチュレッタ、久保優太といった実績十分の相手を次々と撃破。2025年5月にはクレベル・コイケを開始62秒でKOし、第7代RIZINフェザー級王座を獲得した。

なお、キャリアの中で危機的な場面がなかったわけではない。2022年のアスヴァド・アフマトフ戦では、距離を詰めた際に右フックを被弾しフラッシュダウンを喫した。しかし、その後冷静に立て直し、2Rにアナコンダチョークで一本勝ち。追い込まれても勝ち切る対応力も、この選手の強さを裏付けている。

シェイドゥラエフ主な対戦成績一覧(RIZIN以降)

日付 勝敗 内容 対戦相手 備考 2025/09/28 勝 1R0:33 TKO ビクター・コレスニック 王座初防衛 2025/05/04 勝 1R1:02 KO クレベル・コイケ RIZINフェザー級王座獲得 2024/12/31 勝 2R2:30 TKO 久保優太 2024/09/29 勝 1R3:12 腕十字 フアン・アーチュレッタ 2024/06/09 勝 1R4:38 RNC 武田光司 RIZINデビュー戦

シェイドゥラエフのファイトスタイルは？

ラジャブアリ・シェイドゥラエフのファイトスタイルは、強靭なフィジカルを基盤に、レスリング、柔道、ブラジリアン柔術、ボクシングを高次元で融合させた完成度の高いオールラウンダーだ。単一の武器に依存せず、試合の局面ごとに最適解を選択できる点が最大の強みとなっている。

軸となるのは、圧倒的なレスリング能力とグラップリングだ。相手のバランスを崩して強引にテイクダウンへ持ち込み、リフトアップから叩きつけるようなパワフルな展開を得意とする。グラウンドではチョークや腕十字、三角絞め、アナコンダチョークなど極めの引き出しが非常に多く、特にバックを奪ってから裸絞めへ移行する動きは滑らかで無駄がない。

また、グラウンドでの支配力を際立たせているのが、猛烈なパウンドだ。相手をマットに押さえ込んだ状態から休みなく拳を落とし続け、短時間で試合を終わらせる破壊力を持つ。久保優太戦で見せた圧力は、トップレベルのストライカーでさえ防戦一方に追い込むほどだった。

打撃面でも進化は著しい。タックルのフェイントやポジショニングを織り交ぜた右のオーバーハンドやストレートは非常に見えにくく、クレベル・コイケやビクター・コレスニックを短時間で仕留めた一撃に直結している。打撃から組み、組みから打撃へと切り替える一連の流れに迷いがなく、対応の遅れを相手に許さない。

フィジカルとメンタルの強さも、このスタイルを支える重要な要素だ。キルギスの高地で培われた身体能力はスタミナと圧力に直結し、試合開始から一気に主導権を握る。これまでの全勝試合をすべて2ラウンド以内で終わらせている点からも、常にフィニッシュを狙い続ける姿勢がうかがえる。

かつては強引さゆえの粗さも指摘されたが、現在は技術の精度と判断力が大きく向上。圧倒的なパワーに緻密さを加えたテクニシャンへと進化しており、対応できる選手は極めて限られている。

朝倉未来対シェイドゥラエフの放送/配信予定は？

シェイドゥラエフが出場する「RIZIN 師走の超強者祭り」は、ネット配信が『U-NEXT』『ABEMA』『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』でPPV形式にてライブ配信される。テレビ放送は衛星放送の『スカパー！』が生中継を担当し、地上波での放送予定はない。

今大会ではラジャブアリ・シェイドゥラエフと朝倉未来が対戦するRIZINフェザー級タイトルマッチが実施される。無敗王者シェイドゥラエフに朝倉未来が挑む一戦は、大会のメイン級カードとして大きな注目を集めている。

ネット配信のPPVチケット価格は各サービス共通で、前売が税込7,500円、当日が税込7,900円、アーカイブが税込6,000円。一方、スカパー！は前売・当日ともに税込7,900円となっている。

なお、『ABEMA』では通常のPPVチケットに加え、「朝倉未来応援」チケットと「シェイドゥラエフ応援」チケットも販売。両チケットは前売が税込8,000円、当日が税込8,400円に設定されている。

放送・配信局 中継予定 U-NEXT(PPV購入に使える600ポイント付与あり) ライブ配信/アーカイブ配信 ABEMA(条件達成で4,000円キャッシュバック)

(朝倉未来応援チケット/シェイドゥラエフ応援チケット販売) ライブ配信/アーカイブ配信 RIZIN 100 CLUB ライブ配信/アーカイブ配信 RIZIN LIVE ライブ配信/アーカイブ配信 スカパー！ 生中継/録画放送

RIZIN師走の超強者祭りのおすすめ視聴方法

「RIZIN 師走の超強者祭り」は『U-NEXT』か『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。

U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで4,000円がもらえるキャッシュバックキャンペーンを行っている。

