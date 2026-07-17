ラッシュフォード88億円のリリース条項が失効か…バルセロナは買取見送り、W杯後にマン・U合流？

マンチェスター・ユナイテッドFWマーカス・ラッシュフォードは、設定されていた4000万ポンド（約88億円）のリリース条項が失効したようだ。





マンチェスター・Uの下部組織出身で、公式戦426試合に出場してきたラッシュフォード。しかしチームで構想外となると、昨季はバルセロナへレンタルで加入した。それでも同クラブでは49試合で14ゴール14アシストと結果を残し、開催中のFIFAワールドカップ2026にもイングランド代表として参加している。





『The Athletic』によると、バルセロナは28歳FWについて3000万ユーロ（約56億円）での買取オプションを保有していたものの、これを行使しなかった模様。現時点でラッシュフォードは、ワールドカップ終了後に大会終盤まで勝ち残っていた選手と同じスケジュールで、レンタル元のマンチェスター・Uに復帰することになるという。





さらに同メディアは、ライバルクラブであるマンチェスター・シティとリヴァプール以外に設定されていた4000万ポンドのリリース条項が失効したと報道。2028年までの契約を残すラッシュフォードだが、獲得に動くクラブは保有元マンチェスター・Uとの交渉が必要となるようだ。





なおラッシュフォードに対しては、現在の契約よりも好条件なものを含む複数のオファーが届いていたという。しかし、選手本人が拒否しており、将来は不透明になっているようだ。今後の動向に注目が集まっている。