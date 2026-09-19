“究極の9番”ハフィーニャ、2試合連続ハットで今季8試合14ゴール！バルセロナがセビージャ撃破で今季全勝を貫く

19日のラ・リーガ第7節、バルセロナは敵地サンチェス・ピスフアンでのセビージャ戦に臨んだ。

今季開幕からの公式戦7試合を全勝で終えているバルセロナ。このセビージャとの一戦も勝利で終えて、圧倒的な強さのまま最初のインターナショナルウィークまで走り抜けたいところだ。

フリック監督はジョアン・ガルシアが3週間の負傷離脱となったGKのポジションにリヴァコヴィッチを貴重し、DFにエリック。ガルシア、クバルシ、クリステンセン、カンセロ、MFにフェルミン、ロドリ、ぺドリ、FWにヤマル、ハフィーニャ、ゴードンを起用した。フォーメーションは4-3-3。

前半、バルセロナは今季初めての苦戦を強いられた。今季ラ・リーガ4勝1分け1敗のセビージャは、その勢いをこの大一番でも見せている。

ボールを保持したのはバルセロナだったが、セビージャはDFラインをできる限り下げないようにして、強度あるプレスからフォハナを中心としたカウンターを仕掛けていった。バルセロナの穴となったのはエリック・ガルシアが守る右サイドで、ヤマルが下がり切らないことで数的不利に陥っている。

守備でも攻撃でも果敢なプレーを見せるセビージャは、正面切って戦うことでバルセロナの守備の脆弱さを露呈させ（バルセロナはハイプレスをかいぐぐられ、DFとMFの間に入り込まれるとやはり脆さが見える）、19分に先制点を決めている。バルセロナの自陣でのスローインを奪い、ゴール前まで詰め寄ると、コレイアのクロスからフォハナがヘディングシュートを決め切った。









ビハインドを負ったバルセロナ。だが失点からわずか3分後、ハフィーニャがその個人技を爆発させた。ブラジル人FWはクリステンセンのスルーパスからペナルティーエリア内に侵入。スピードに乗っていながらも鋭いを切り返しを見せ、マークについていたサンガンテのバランスを崩させて転ばせると、右足のシュートを対角線上に決め切った。同点に追いついたバルセロナは、その後もセビージャの決定機を許したものの、2失点目までは許さず試合を折り返している。









後半に入ると、バルセロナは不安定だったパフォーマンスを修正。リスクを冒し過ぎることなく、より確実なボール回しから、チャンスをつくることを心がける。それで攻撃の威力が削がれるかと言えば、違った。彼らには“偽9番”でもあり、“純粋な9番”のプレーも見せるハフィーニャがいた。

ハフィーニャは52分に追加点を獲得。右サイドのヤマルが右足でボールを折り返すと、背番号11はセビージャCBの背後から前に出てきて、ヘディングシュートを突き刺した。今回は完全にストライカーの動きで点を決めている。









ハフィーニャはさらに69分、2試合連続となるハットトリックを達成する。速攻の場面で、ヤマルのスルーパスからDFラインを抜け出すと、GKヴラホディモスを嘲笑うチップキックでネットを揺らした。ありとあらゆるゴールパターンを見せる、“究極の9番”と化したハフィーニャは、今季ラ・リーガ7試合で12得点（公式戦8試合14得点）で、メッシが記録した2017-18シーズンに記録したクラブ最速ペースを1得点上回っている。









3-1としたバルセロナはその後、セビージャの意地の攻勢を跳ね返しながら速攻から追加点を狙うも、ゴードンや途中出場のアデイェミらは決定機を決めきれず。それでも2点リードを維持したまま試合終了のホイッスルを聞き、公式戦8戦全勝でインターナショナルウィークを迎えた。

◼︎試合結果

セビージャ 1-3 バルセロナ

◼︎得点

セビージャ:フォハナ（19分）

バルセロナ:ハフィーニャ（22分、52分、69分）