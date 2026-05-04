ハフィーニャ、中東などから「普通は断れない」破格オファーも…バルセロナ退団の意思は一切なし！スペイン紙報道

バルセロナFWハフィーニャ（29）にバルセロナ退団の意思は一切ないようだ。スペイン『マルカ』が報じている。

ハフィーニャは現在、中東のクラブや、中東よりも競争的なリーグのクラブから「普通は断れない」年俸額のオファーを受けていると報じられる。中東のクラブについては、バルセロナに対して移籍金9000万ユーロを支払う用意があるとのことだ。

一部スペインメディアでは、ハフィーニャがそうしたオファーに迷っているとも伝えられていた。しかしながら『マルカ』によると、少なくとも現時点において、ブラジル代表FWにバルセロナを退団する意思はまったくないそうだ。

その一方でバルセロナはハフィーニャの意思などを知りながらも、早まった動きを見せる考えはないようだ。中東からのオファーが明確になるなど、まずは状況を精査することを望んでいるという。とはいえ、今夏も選手売却を必要としているバルセロナではあるが、ハフィーニャは売却候補に入っていないとされている。

またハンジ・フリック監督は、ハフィーニャを絶対的戦力と捉え続けている模様。今季、負傷にも苦しんだ同選手だったが、それでも19ゴール8アシストを記録するなど違いを生み出した。攻撃面だけでなくハイプレスの急先鋒としても大きな効果を発揮し、フリック監督率いるチームにとってかけがえがない存在となっている。

フリック監督はそんなハフィーニャについて、先に「彼はピッチ上でいつも100％の力を出してくれる。彼のプレーに臨む姿勢は絶対に変わらず、常に全力なんだ」と語っていた。



