楽天トラベルがスーパーセールでお得！期間限定の割引クーポンまとめ

楽天トラベルでは、楽天スーパーSALEにあわせて宿泊予約や国内旅行がお得になる期間限定セールや割引クーポンが展開される。

本記事では、楽天トラベルのスーパーSALEで利用できる期間限定の割引クーポンや対象プランを紹介する。

楽天トラベルのスーパーセール期間限定の割引クーポンは？

2026年9月開催の「楽天トラベル スーパーSALE」では、国内宿泊をはじめ、航空券・新幹線と宿泊を組み合わせた楽パック、レンタカー、高速バス、遊び・体験、海外旅行などを対象に、期間限定の割引クーポンやポイント還元キャンペーンが実施される。

国内宿泊では、初めてアプリから予約するユーザー向けに最大35%OFFとなるクーポンが用意されるほか、対象ホテルチェーンで最大33%OFF、テーマパーク提携ホテルで最大25%OFFを狙えるキャンペーンも実施される。

さらに、対象施設限定で最大15,000円OFFとなる高額クーポンも登場。楽パックでは最大30,000円OFF、先行セール対象者は最大32,000円OFF、海外ツアーでは最大50,000円OFF、先行セールでは最大60,000円OFFのクーポンが用意される。

対象 主なクーポン・特典 割引・還元内容 国内宿泊 初めてのアプリ予約 最大35%OFF 国内宿泊 ホテルチェーン スペシャルオファー 最大33%OFF 国内宿泊 テーマパーク提携ホテル 最大25%OFF 国内宿泊 対象施設限定クーポン 最大15,000円OFF 楽パック 航空券・JR＋宿泊 最大30,000円OFF／先行セールは最大32,000円OFF レンタカー 各種割引クーポン 最大50～60%OFF 高速バス 対象プラン限定クーポン 最大1,000円OFF 遊び・体験 観光施設・アクティビティ 最大30%OFF 海外ツアー ホテル＋航空券 最大50,000円OFF／先行セールは最大60,000円OFF 海外ホテル ポイント還元キャンペーン ＋15%ポイント還元／ポイントUPプラン併用で最大35%還元

国内旅行は抽選で最大「全額ポイントバック」

楽天トラベルでは、スーパーSALE期間に合わせて国内旅行を対象としたポイントバックキャンペーンも開催される。

キャンペーンにエントリーした上で対象となる国内旅行を予約すると、抽選で2,500名に旅行代金が最大全額ポイントバックされる。楽天モバイルを利用している場合は、抽選の当選確率が2倍となる。

キャンペーンへのエントリーは必須で、金額条件も設定されている。付与されるポイントは期間限定ポイントとなるため、利用条件もあわせて確認しておきたい。

項目 内容 特典 抽選で2,500名に最大旅行代金全額ポイントバック 楽天モバイル特典 利用者は当選確率2倍 エントリー期間 2026年8月28日(金)10:00～10月1日(木)9:59 予約期間 2026年9月1日(火)10:00～10月1日(木)9:59 旅行期間 2026年9月1日(火)～2027年2月28日(日) 主な条件 エントリー必須・金額条件あり・期間限定ポイント

海外ホテルは＋15%ポイント還元

海外旅行では、キャンペーンにエントリーして対象ホテルを予約すると、通常の獲得ポイントに加えて＋15%分のポイントが還元されるキャンペーンが実施される。

さらに、ポイント20%還元などの「ポイントUPプラン」を利用した場合、キャンペーン分と合わせて最大35%相当のポイント還元を狙える。

対象となるのはキャンペーン指定の海外ホテルで、エントリーや利用金額などの条件を満たす必要がある。1会員あたりのキャンペーン特典ポイント上限は5,000ポイントとなっている。

項目 内容 特典 対象海外ホテル予約で＋15%ポイント還元 最大還元 ポイントUPプラン利用で最大35%還元 エントリー期間 2026年8月28日(金)10:00～10月1日(木)9:59 予約期間 2026年9月1日(火)10:00～10月1日(木)9:59 旅行期間 2026年9月2日(水)～2027年3月31日(水) ポイント上限 1会員あたり5,000ポイント 主な条件 エントリー必須・対象施設限定・金額条件あり・海外ホテル

クーポンやキャンペーンごとに最低利用金額、対象施設、利用人数、先着枚数、エントリーの有無などの条件が設定されている。

特に高額クーポンは予定枚数に達すると終了する可能性があるほか、ポイントキャンペーンは予約前のエントリーが必要となる場合がある。楽天トラベル スーパーSALEを利用する際は、予約前に各キャンペーンの対象期間や適用条件を確認しておきたい。

楽天トラベル スーパーセールの攻略法は？

楽天トラベル スーパーSALEをお得に利用するには、セール開始後に宿泊先を探すのではなく、事前に宿やプランを絞り込み、クーポンを確保しておくことがポイントとなる。

まず確認しておきたいのが、宿泊候補の「お気に入り」登録とクーポンの事前獲得だ。楽天トラベルが配布するセールクーポンに加え、各ホテル・旅館が独自に用意する「宿クーポン」が利用できる場合もある。

予約時には、楽天トラベルクーポン、宿クーポン、自治体クーポンなど、種類の異なるクーポンを最大3枚まで併用できるケースがある。同じグループのクーポンは重複利用できないため、予約確定前に適用状況と最終的な割引額を確認しておきたい。

また、予約を急ぐ必要がない場合は「5と0のつく日」を狙う方法もある。9月は5日(土)、10日(木)、15日(火)、20日(日)、25日(金)、30日(水)が対象となり、セールプランやクーポンと組み合わせることで、さらにお得な予約を狙える。

一方、半額プランや先着枚数が設定された高額クーポンは、早い段階で終了する可能性がある。先行セール開始の9月1日(火)10:00や、本セール開始の9月4日(金)20:00に合わせて予約できるよう、あらかじめ旅行日程や宿泊先を決めておくのがおすすめだ。

ステップ 攻略法 ポイント 1 セール開始前に準備する 宿をお気に入り登録し、利用可能なクーポンを事前に獲得 2 クーポンを併用する 楽天トラベル・宿・自治体など異なる種類のクーポンを組み合わせる 3 5と0のつく日を狙う 9月5日・10日・15日・20日・25日・30日を活用 4 半額・先着プランは早めに予約 先行セールや本セール開始直後の予約を狙う

なお、クーポンによってはオンラインカード決済限定や最低利用金額などの条件が設定される場合がある。

また、クーポンを事前に獲得していても利用枠が確保されるとは限らず、予約成立順で上限に達するケースもあるため注意したい。

楽天市場の「お買い物マラソン」におけるショップ買いまわりには楽天トラベルの予約はカウントされないため、旅行予約では楽天トラベル独自のセールプランやクーポンを組み合わせて活用したい。