楽天スーパーセール9月4日スタート！半額以下の目玉商品・初日に狙いたいおすすめ商品まとめ

2026年9月の楽天スーパーSALEが、9月4日(金)20:00からスタートする。

本記事では、楽天スーパーSALE初日に狙いたいおすすめ商品や半額以下の注目アイテムを紹介する。

楽天スーパーセールのキャンペーン情報は？

2026年9月の楽天スーパーSALEでは、ショップ買いまわりによるポイントアップをはじめ、1注文10,000円以上でポイント2倍、各種割引クーポンなど複数のキャンペーンが実施される。

ショップ買いまわりでは、1ショップあたり税込1,000円以上の買い物をした店舗数に応じてポイント倍率がアップし、最大10ショップでポイント10倍。ラクマでの購入条件を満たした場合は最大11倍まで狙える。

また、9月5日(土)と10日(木)は「5と0のつく日」の対象日となるため、楽天カードを利用する場合は特にチェックしておきたい。「勝ったら倍」が重なれば、さらにポイントアップを狙える可能性がある。

セール開始直後の9月4日(金)20:00～21:59には最大50％OFFクーポン、最終盤の9月10日(木)21:00～9月11日(金)1:59にはラスト5時間限定の39％OFFセールも予定されているため、購入する商品の種類に応じてタイミングを分けるのがおすすめだ。

キャンペーン 内容 主なポイント ショップ買いまわり 最大10ショップでポイント10倍 1ショップ税込1,000円以上が対象／獲得上限7,000ポイント ラクマ特典 条件達成で最大11倍 特典分の上限1,500ポイント 1注文10,000円以上 ポイント2倍(+1倍) 個別エントリーが必要／上限1,000ポイント 5と0のつく日 楽天カード利用でポイントアップ 9月5日(土)・10日(木)が対象 勝ったら倍 最大+2倍 楽天イーグルス、ヴィッセル神戸の勝利翌日に実施 開始2時間限定クーポン 最大50％OFF 9月4日(金)20:00～21:59 最大2,000円OFFクーポン 購入金額に応じて100円～2,000円OFF 対象条件を事前に確認 家電まつり 最大5,000円OFFクーポン 家電購入時に利用可能 会員限定クーポン 777円OFF ダイヤモンド・プラチナ会員対象 ラスト5時間限定セール 対象商品39％OFF 9月10日(木)21:00～9月11日(金)1:59

楽天スーパーセール9月はいつから？開催期間を紹介

Rakuten

2026年9月の楽天スーパーSALEは、9月4日(金)20:00から9月11日(金)1:59までの期間で開催される。

本セールに先駆けて、楽天モバイル契約者を対象とした先行セールも実施。9月3日(木)20:00からスタートし、一部の商品を通常のセール開始より24時間早くチェックできる。

期間中は半額商品や各種割引クーポンに加え、ショップ買いまわりによるポイントアップ企画なども実施されるため、購入予定の商品やキャンペーンの参加条件は事前に確認しておきたい。

区分 開催期間 先行セール(楽天モバイル契約者限定) 2026年9月3日(木)20:00～ 楽天スーパーSALE 2026年9月4日(金)20:00～9月11日(金)1:59

楽天スーパーセールのおすすめ商品は？

2026年9月の楽天スーパーSALEでは、飲料や食品、日用品、家電、ファッション、コスメなど幅広いジャンルの商品が半額前後のセール価格で登場する。

日常的に使いやすい商品では、サントリー天然水や炭酸水、洗濯洗剤、ティッシュなどが狙い目。家電ではSharkのコードレススティッククリーナー、象印の圧力IH炊飯ジャー、NECのノートパソコンなど、高額商品も50％OFFで販売される。

また、食品では国産うなぎやA5ランク和牛、ファッションではナイキのバックパックやアディダスのスニーカー、コスメではVT リードルショット700などがセール対象となっている。

楽天スーパーSALEでは数量限定や時間限定の商品も多いため、購入を検討している商品は販売開始時間や在庫状況を事前に確認しておきたい。



