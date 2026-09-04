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rakuten super sale sep 2026 productsRakuten
「楽天スーパーSALE」は9月4日(金)20時から！半額商品も多数登場
Aoi Fujimiya

楽天スーパーセール9月4日スタート！半額以下の目玉商品・初日に狙いたいおすすめ商品まとめ

【楽天スーパーSALE】9月4日20時開始！半額以下も登場、初日におすすめの商品を紹介。

9月4日(金)20:00〜9月11日(金)01:59に開催
rakuten super sale aug 2026

楽天スーパーセール

楽天スーパーセールで0月もお買い得！
先行セールは9月3日(木)20:00〜9月4日(金)19:59まで
本セールは9月4日(金)20:00〜9月11日(金)01:59まで開催！

半額商品・割引クーポン

2026年9月の楽天スーパーSALEが、9月4日(金)20:00からスタートする。

「楽天スーパーSALE」は9月4日(金)20時から！半額商品も多数登場セール会場はこちら

本記事では、楽天スーパーSALE初日に狙いたいおすすめ商品や半額以下の注目アイテムを紹介する。

楽天スーパーセールのキャンペーン情報は？

2026年9月の楽天スーパーSALEでは、ショップ買いまわりによるポイントアップをはじめ、1注文10,000円以上でポイント2倍、各種割引クーポンなど複数のキャンペーンが実施される。

ショップ買いまわりでは、1ショップあたり税込1,000円以上の買い物をした店舗数に応じてポイント倍率がアップし、最大10ショップでポイント10倍。ラクマでの購入条件を満たした場合は最大11倍まで狙える。

また、9月5日(土)と10日(木)は「5と0のつく日」の対象日となるため、楽天カードを利用する場合は特にチェックしておきたい。「勝ったら倍」が重なれば、さらにポイントアップを狙える可能性がある。

セール開始直後の9月4日(金)20:00～21:59には最大50％OFFクーポン、最終盤の9月10日(木)21:00～9月11日(金)1:59にはラスト5時間限定の39％OFFセールも予定されているため、購入する商品の種類に応じてタイミングを分けるのがおすすめだ。

キャンペーン

内容

主なポイント

ショップ買いまわり

最大10ショップでポイント10倍

1ショップ税込1,000円以上が対象／獲得上限7,000ポイント

ラクマ特典

条件達成で最大11倍

特典分の上限1,500ポイント

1注文10,000円以上

ポイント2倍(+1倍)

個別エントリーが必要／上限1,000ポイント

5と0のつく日

楽天カード利用でポイントアップ

9月5日(土)・10日(木)が対象

勝ったら倍

最大+2倍

楽天イーグルス、ヴィッセル神戸の勝利翌日に実施

開始2時間限定クーポン

最大50％OFF

9月4日(金)20:00～21:59

最大2,000円OFFクーポン

購入金額に応じて100円～2,000円OFF

対象条件を事前に確認

家電まつり

最大5,000円OFFクーポン

家電購入時に利用可能

会員限定クーポン

777円OFF

ダイヤモンド・プラチナ会員対象

ラスト5時間限定セール

対象商品39％OFF

9月10日(木)21:00～9月11日(金)1:59

「楽天スーパーSALE」は9月4日(金)20時から！半額商品も多数登場セール会場はこちら

楽天スーパーセール9月はいつから？開催期間を紹介

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2026年9月の楽天スーパーSALEは、9月4日(金)20:00から9月11日(金)1:59までの期間で開催される。

本セールに先駆けて、楽天モバイル契約者を対象とした先行セールも実施。9月3日(木)20:00からスタートし、一部の商品を通常のセール開始より24時間早くチェックできる。

期間中は半額商品や各種割引クーポンに加え、ショップ買いまわりによるポイントアップ企画なども実施されるため、購入予定の商品やキャンペーンの参加条件は事前に確認しておきたい。

区分

開催期間

先行セール(楽天モバイル契約者限定)

2026年9月3日(木)20:00～

楽天スーパーSALE

2026年9月4日(金)20:00～9月11日(金)1:59

「楽天スーパーSALE」は9月4日(金)20時から！半額商品も多数登場セール会場はこちら

楽天スーパーセールのおすすめ商品は？

2026年9月の楽天スーパーSALEでは、飲料や食品、日用品、家電、ファッション、コスメなど幅広いジャンルの商品が半額前後のセール価格で登場する。

日常的に使いやすい商品では、サントリー天然水や炭酸水、洗濯洗剤、ティッシュなどが狙い目。家電ではSharkのコードレススティッククリーナー、象印の圧力IH炊飯ジャー、NECのノートパソコンなど、高額商品も50％OFFで販売される。

また、食品では国産うなぎやA5ランク和牛、ファッションではナイキのバックパックやアディダスのスニーカー、コスメではVT リードルショット700などがセール対象となっている。

楽天スーパーSALEでは数量限定や時間限定の商品も多いため、購入を検討している商品は販売開始時間や在庫状況を事前に確認しておきたい。

商品

通常価格

セール価格

割引率

サントリー 天然水 SPARKLING 1050ml 12本

2,710円

1,355円

50％OFF

Shark EVOPOWER SYSTEM iQ+ コードレススティッククリーナー

90,750円

45,375円

50％OFF

国産うなぎ 蒲焼きカット6枚セット

6,980円

3,490円

50％OFF

アフューム リリー ジェルマジックボール 100粒×2袋

9,500円

4,750円

50％OFF

ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ ジーニアス S

30,800円

15,400円

50％OFF

キリン つよいぞ！ムテキッズ 100ml 30本

4,320円

2,160円

50％OFF

サントリー 天然水 2L 6本

2,397円

1,198円

約50％OFF

アイリスオーヤマ チェスト 3段 NSW-543WT

5,280円

2,640円

50％OFF

ナイキ ブラジリア 9.5 バックパック 24L

6,380円

3,190円

50％OFF

コカ・コーラ 綾鷹 PET 525ml 24本

3,727円

1,863円

約50％OFF

宮城県産ササニシキ 5kg

4,699円

2,349円

約50％OFF

王子製薬 部屋干し・ダニ対策セット

7,000円

3,500円

50％OFF

象印 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き NW-JY10

74,222円

37,111円

50％OFF

スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 220組 20箱

6,952円

3,476円

50％OFF

アディダス NY 90 メンズ スニーカー

11,000円

5,500円

50％OFF

MAXZEN 冷蔵庫 362L JR362HM01SV

96,080円

48,040円

50％OFF

A5ランク和牛 焼肉用4種 480g

20,500円

9,890円

半額以下

Anker Soundcore Liberty 4

14,990円

7,495円

50％OFF

ウェッジウッド ワイルドストロベリー ティーカップ＆ソーサー ペア

13,700円

6,850円

50％OFF

NEC LAVIE N15 ノートパソコン

269,600円

134,800円

50％OFF

VT リードルショット700 30ml

6,380円

3,190円

50％OFF

たらみ おいしい蒟蒻ゼリー PREMIUM+ 24個セット

5,712円

2,850円

半額以下

「楽天スーパーSALE」は9月4日(金)20時から！半額商品も多数登場セール会場はこちら


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