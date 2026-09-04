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rakuten super sale aug 2026 halfRakuten
「楽天スーパーSALE」は9月4日(金)20時から！半額商品も多数登場
Aoi Fujimiya

【楽天スーパーセール9月】半額商品・50%OFFクーポン一覧は？開催日程とおすすめセール情報

楽天スーパーセール9月の半額商品・割引クーポン一覧｜開催期間・お得なキャンペーンまとめ。

9月4日(金)20:00〜9月11日(金)01:59に開催
rakuten super sale aug 2026

楽天スーパーセール

楽天スーパーセールで0月もお買い得！
先行セールは9月3日(木)20:00〜9月4日(金)19:59まで
本セールは9月4日(金)20:00〜9月11日(金)01:59まで開催！

半額商品・割引クーポン

楽天市場の大型セール「楽天スーパーセール」が9月に開催され、対象商品の半額セールや各種割引クーポン、ポイントアップキャンペーンなどが実施される。

「楽天スーパーSALE」は9月4日(金)20時から！半額商品も多数登場セール会場はこちら

本記事では、楽天スーパーセール9月の半額商品や割引クーポン、ポイント還元キャンペーンなど、お得な情報を紹介する。

楽天スーパーセール9月の開催日程は？

rakuten super sale aug 2026Rakuten

2026年9月の楽天スーパーセールは、9月4日(金)20:00から9月11日(金)1:59まで開催される。

また、楽天モバイル契約者を対象とした先行セールが9月3日(木)20:00からスタート。本番セールより24時間早く、一部のセール対象商品をチェックできる。

楽天スーパーセールでは、半額商品や割引クーポン、ショップ買いまわりによるポイントアップなど、複数のキャンペーンが実施されるため、開始前に対象商品やエントリー条件を確認しておきたい。

セール

開催期間

先行セール(楽天モバイル契約者限定)

2026年9月3日(木)20:00～

楽天スーパーセール

2026年9月4日(金)20:00～9月11日(金)1:59

「楽天スーパーSALE」は9月4日(金)20時から！半額商品も多数登場セール会場はこちら

楽天スーパーセール9月の割引クーポン一覧は？

2026年9月の楽天スーパーセールでは、セール開始直後に使える「開始2時間限定クーポン」や、期間中いつでも使える対象アイテム限定クーポンなど、多数の割引施策が実施される。

なかでも注目したいのが、9月4日(金)20:00から21:59まで利用できる最大50%OFFクーポン。La-gemme、ニッセン、AMELY、越前かに職人甲羅組、aimerfeelなどでは、店内全品が半額になるクーポンが用意される予定だ。

また、antiquaは10,000円以上、ORiental TRafficは3,900円以上、NIPLUXは9,000円以上の購入で店内全品50%OFFになるなど、一定金額以上の購入を条件とした半額クーポンも多数登場する。

さらに、セール期間中に利用できる対象商品限定クーポンでは、Ankerのロボット掃除機、YOLUのヘアケア・ボディケア10点セット、NIKEのエア マックス コリレート ウィメンズ、天然マグロたたき1kgなどが半額対象となる。

ショップ・商品

割引内容

主な条件

La-gemme

50%OFF

金額・枚数条件なし

ニッセン 楽天市場店

50%OFF

金額制限なし

antiqua

50%OFF

10,000円以上購入

ORiental TRaffic 楽天市場店

50%OFF

3,900円以上購入

NIPLUX楽天市場店

50%OFF

9,000円以上購入・先着2,000枚

マルコメオンラインショップ

40%OFF

店内全品対象

Anker ロボット掃除機

99,990円→49,995円

対象商品限定クーポン

YOLU ヘアケア・ボディケア10点セット

15,840円→7,920円

対象商品限定クーポン

NIKE エア マックス コリレート ウィメンズ

14,960円→7,480円

対象商品限定クーポン

天然マグロたたき1kg

5,980円→2,990円

対象商品限定クーポン

「楽天スーパーSALE」は9月4日(金)20時から！半額商品も多数登場セール会場はこちら

楽天スーパーセールで半額になる商品は？

super sale half aug 2026Rakuten

楽天スーパーSALEでは、家電や食品、日用品、ファッション、コスメなど幅広いジャンルの商品が半額または半額以下になる。

特に、開催直後や特定時間帯に実施されるタイムセールでは、通常価格から50％OFFになる「超目玉商品」が多数登場する。数量限定や1時間限定の商品もあるため、狙っている商品がある場合は販売開始時間を事前に確認しておきたい。

今回の楽天スーパーSALEでは、飲料や米、ティッシュなどの生活必需品に加え、炊飯器、掃除機、冷蔵庫、ノートパソコンなどの高額家電も半額対象となっている。高額商品ほど割引額も大きくなるため、買い替えを検討している場合はチェックしておきたい。

また、アディダスのスニーカーやウェッジウッドのティーカップ、VTの美容液など、ファッション・ブランド・コスメ商品も50％OFFで販売される。商品によって販売日やタイムセール時間が異なるため注意が必要だ。

楽天スーパーSALEで半額になる主な商品は以下の通り。

商品

通常価格

セール価格

割引率

コカ・コーラ 綾鷹 PET 525ml 24本

3,727円

1,863円

約50％OFF

宮城県産ササニシキ 5kg

4,699円

2,349円

約50％OFF

王子製薬 部屋干し・ダニ対策セット

7,000円

3,500円

50％OFF

象印 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き NW-JY10

74,222円

37,111円

50％OFF

アイリスオーヤマ チェスト 3段 NSW-543WT

5,280円

2,640円

50％OFF

スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 220組 20箱

6,952円

3,476円

50％OFF

Shark EVOPOWER SYSTEM iQ+ コードレススティッククリーナー

90,750円

45,375円

50％OFF

アディダス NY 90 メンズ スニーカー

11,000円

5,500円

50％OFF

MAXZEN 冷蔵庫 362L JR362HM01SV

96,080円

48,040円

50％OFF

A5ランク和牛 焼肉用4種 480g

20,500円

9,890円

半額以下

Anker Soundcore Liberty 4

14,990円

7,495円

50％OFF

ウェッジウッド ワイルドストロベリー ティーカップ＆ソーサー ペア

13,700円

6,850円

50％OFF

NEC LAVIE N15 ノートパソコン

269,600円

134,800円

50％OFF

VT リードルショット700 30ml

6,380円

3,190円

50％OFF

たらみ おいしい蒟蒻ゼリー PREMIUM+ 24個セット

5,712円

2,850円

半額以下

「楽天スーパーSALE」は9月4日(金)20時から！半額商品も多数登場セール会場はこちら

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