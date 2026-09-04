【楽天スーパーセール9月】半額商品・50%OFFクーポン一覧は？開催日程とおすすめセール情報

楽天市場の大型セール「楽天スーパーセール」が9月に開催され、対象商品の半額セールや各種割引クーポン、ポイントアップキャンペーンなどが実施される。

本記事では、楽天スーパーセール9月の半額商品や割引クーポン、ポイント還元キャンペーンなど、お得な情報を紹介する。

楽天スーパーセール9月の開催日程は？

Rakuten

2026年9月の楽天スーパーセールは、9月4日(金)20:00から9月11日(金)1:59まで開催される。

また、楽天モバイル契約者を対象とした先行セールが9月3日(木)20:00からスタート。本番セールより24時間早く、一部のセール対象商品をチェックできる。

楽天スーパーセールでは、半額商品や割引クーポン、ショップ買いまわりによるポイントアップなど、複数のキャンペーンが実施されるため、開始前に対象商品やエントリー条件を確認しておきたい。

セール 開催期間 先行セール(楽天モバイル契約者限定) 2026年9月3日(木)20:00～ 楽天スーパーセール 2026年9月4日(金)20:00～9月11日(金)1:59

楽天スーパーセール9月の割引クーポン一覧は？

2026年9月の楽天スーパーセールでは、セール開始直後に使える「開始2時間限定クーポン」や、期間中いつでも使える対象アイテム限定クーポンなど、多数の割引施策が実施される。

なかでも注目したいのが、9月4日(金)20:00から21:59まで利用できる最大50%OFFクーポン。La-gemme、ニッセン、AMELY、越前かに職人甲羅組、aimerfeelなどでは、店内全品が半額になるクーポンが用意される予定だ。

また、antiquaは10,000円以上、ORiental TRafficは3,900円以上、NIPLUXは9,000円以上の購入で店内全品50%OFFになるなど、一定金額以上の購入を条件とした半額クーポンも多数登場する。

さらに、セール期間中に利用できる対象商品限定クーポンでは、Ankerのロボット掃除機、YOLUのヘアケア・ボディケア10点セット、NIKEのエア マックス コリレート ウィメンズ、天然マグロたたき1kgなどが半額対象となる。

ショップ・商品 割引内容 主な条件 La-gemme 50%OFF 金額・枚数条件なし ニッセン 楽天市場店 50%OFF 金額制限なし antiqua 50%OFF 10,000円以上購入 ORiental TRaffic 楽天市場店 50%OFF 3,900円以上購入 NIPLUX楽天市場店 50%OFF 9,000円以上購入・先着2,000枚 マルコメオンラインショップ 40%OFF 店内全品対象 Anker ロボット掃除機 99,990円→49,995円 対象商品限定クーポン YOLU ヘアケア・ボディケア10点セット 15,840円→7,920円 対象商品限定クーポン NIKE エア マックス コリレート ウィメンズ 14,960円→7,480円 対象商品限定クーポン 天然マグロたたき1kg 5,980円→2,990円 対象商品限定クーポン

楽天スーパーセールで半額になる商品は？

Rakuten

楽天スーパーSALEでは、家電や食品、日用品、ファッション、コスメなど幅広いジャンルの商品が半額または半額以下になる。

特に、開催直後や特定時間帯に実施されるタイムセールでは、通常価格から50％OFFになる「超目玉商品」が多数登場する。数量限定や1時間限定の商品もあるため、狙っている商品がある場合は販売開始時間を事前に確認しておきたい。

今回の楽天スーパーSALEでは、飲料や米、ティッシュなどの生活必需品に加え、炊飯器、掃除機、冷蔵庫、ノートパソコンなどの高額家電も半額対象となっている。高額商品ほど割引額も大きくなるため、買い替えを検討している場合はチェックしておきたい。

また、アディダスのスニーカーやウェッジウッドのティーカップ、VTの美容液など、ファッション・ブランド・コスメ商品も50％OFFで販売される。商品によって販売日やタイムセール時間が異なるため注意が必要だ。

楽天スーパーSALEで半額になる主な商品は以下の通り。