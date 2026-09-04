楽天スーパーセール9月は何日がお得？2026年の狙い目・ポイントアップ日・キャンペーン情報まとめ

2026年9月の楽天スーパーSALEでは、ショップ買いまわりや各種ポイントアップキャンペーンを活用することで、通常より多くの楽天ポイントを獲得できる。

本記事では、2026年9月の楽天スーパーSALEで特にお得になりやすい日やポイントアップ日、効率よく買い物するための攻略法を紹介する。

楽天スーパーセール9月は何日がお得？ポイントアップ日を紹介

2026年9月の楽天スーパーSALEは、9月4日(金)20:00から9月11日(金)1:59まで開催される。

期間中で特に狙い目となるのが、「5と0のつく日」にあたる9月5日(土)と9月10日(木)だ。楽天カード利用者向けのポイントアップに加えて、ショップ買いまわりや1万円以上購入時のポイントアップなどを併用できるため、複数のキャンペーンを重ねやすい。

楽天モバイル契約者は、9月3日(木)20:00から9月4日(金)19:59まで実施される先行セールも利用可能。人気商品を本セール開始前にチェックしたい場合は、先行期間も活用したい。

楽天スーパーセール9月の狙い目の日程

日程 主なキャンペーン お得度 9月3日(木)20:00～9月4日(金)19:59 楽天モバイル契約者限定先行セール 楽天モバイル利用者におすすめ 9月5日(土) 5と0のつく日＋ショップ買いまわり＋各種ポイントアップ 特におすすめ 9月10日(木) 5と0のつく日＋ショップ買いまわり＋各種ポイントアップ 特におすすめ

9月5日・10日がお得な理由は？

楽天スーパーSALEでは、複数のポイントアップキャンペーンを併用できる。中でも9月5日(土)と10日(木)は「5と0のつく日」が重なるため、ポイント還元率を高めやすい。

ショップ買いまわりでは、1ショップあたり1,000円(税込)以上の購入をすると、利用したショップ数に応じてポイント倍率がアップする。10ショップの買いまわりで最大10倍(通常ポイント1倍＋特典9倍)、ラクマでの購入も条件を満たすと最大11倍まで狙える。

さらに、「5と0のつく日」は当日にエントリーした上で楽天カードを利用すると、キャンペーン特典としてポイント＋1倍が加算される。楽天カードの通常分などを含めると合計4倍となる。

加えて、今回の楽天スーパーSALEでは、エントリーの上で1注文あたり1万円(税込)以上を購入するとポイントがさらに＋1倍となるキャンペーンも実施される。

楽天イーグルスやヴィッセル神戸が勝利した翌日に開催される「勝ったら倍」が重なれば、さらに＋1～2倍の上乗せを狙える。

キャンペーン ポイントアップ 主な条件 ショップ買いまわり 最大＋9倍 1ショップ1,000円(税込)以上の購入 ラクマ併用 最大＋10倍相当まで 買いまわりの条件を満たしてラクマも利用 5と0のつく日 ＋1倍 当日エントリー＋楽天カード利用 1万円以上購入 ＋1倍 エントリー＋1注文1万円(税込)以上 勝ったら倍 ＋1～2倍 楽天イーグルス・ヴィッセル神戸の勝利翌日

楽天スーパーセールの攻略法は？

楽天スーパーSALEをよりお得に利用するには、セール開始後にまとめて買い物をするだけでなく、事前エントリーやクーポンの獲得、購入日の使い分けなどが重要となる。

まず確認しておきたいのが、各種キャンペーンへのエントリーだ。「ショップ買いまわり」をはじめ、「1注文10,000円以上でポイント2倍」「5と0のつく日」「勝ったら倍」などは、それぞれ個別にエントリーが必要となる。対象キャンペーンを利用する場合は、買い物前にエントリー状況を確認しておきたい。

次に、利用できる割引クーポンは事前に獲得しておくのがおすすめだ。楽天スーパーSALEでは、開始2時間限定の最大50%OFFクーポンをはじめ、100円～2,000円OFFクーポン、家電やコスメなどの商品限定クーポンが配布される。利用する可能性があるクーポンはあらかじめ獲得し、注文時に適用できる状態にしておこう。

購入する日を商品の特徴によって分けるのもポイント。開始2時間限定クーポンの対象商品や数量限定の目玉商品、在庫の少ない人気商品は9月4日(金)20:00～21:59を狙いたい。一方、日用品やリピート商品、高額家電など在庫に余裕がある商品は、「5と0のつく日」にあたる9月5日(土)や10日(木)まで待つことで、さらなるポイントアップを狙える。

また、ショップ買いまわりであと1～2店舗増やしたい場合は、無理に高額商品を購入する必要はない。送料無料の「1,000円ポッキリ」商品や、今後利用する予定のギフトコード、デジタルチケットなどを活用すれば、必要な買い物をしながら効率よくショップ数を増やせる。