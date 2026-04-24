プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。パシフィック・リーグでは4月25日(土)から26日(日)、東北楽天ゴールデンイーグルスと埼玉西武ライオンズが対戦する。

本記事では、楽天vs西武のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の東北楽天ゴールデンイーグルスvs埼玉西武ライオンズは、4月25日(土)から26日(日)に楽天モバイル最強パーク宮城で開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 4/25(土) 14:00 東北楽天ゴールデンイーグルスvs埼玉西武ライオンズ 4/26(日) 13:00 東北楽天ゴールデンイーグルスvs埼玉西武ライオンズ

東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ｜テレビ放送・ネット配信予定

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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