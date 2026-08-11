あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Rakuten OrixGetty Images
DAZN野球専用プランなら月々がお得！今すぐ登録
Yuta Tokuma

【8月12日】東北楽天ゴールデンイーグルスvsオリックス・バファローズのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球公式戦2026

プロ野球公式戦2026 東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックス・バファローズの試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

DAZN野球専用プランがお得
DAZN Baseball 2026 Jun

DAZN BASEBALL(年間)

DAZNの野球専用プラン「DAZN BASEBALL」年間プラン

交流戦もクライマックスシリーズも視聴可能！

年間プランで月々お得に視聴可能
DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ

プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。パシフィック・リーグでは8月12日(水)、東北楽天ゴールデンイーグルスとオリックス・バファローズが対戦する。

【楽天vsオリックスを中継】野球専用パック「DAZN BASEBALL」なら月々がお得！今すぐ視聴開始

本記事では、楽天vsオリックスのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックス・バファローズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の東北楽天ゴールデンイーグルスvsオリックス・バファローズは、8月12日(水)に楽天モバイル最強パーク宮城で開催される。

日程プレイボール時間対戦カード
8/12(水)18:00東北楽天ゴールデンイーグルスvsオリックス・バファローズ

野球専用パック「DAZN BASEBALL」なら月々がお得今すぐ視聴開始

東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックス・バファローズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
8/12(水)
18:00

※放送/配信予定は変更の可能性あり

野球専用パック「DAZN BASEBALL」なら月々がお得今すぐ視聴開始

2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法

シーズン視聴なら野球専用プラン「DAZN BASEBALL」がおすすめ

DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、シーズンを通してプロ野球を視聴したい方におすすめだ。

「DAZN BASEBALL」では公式戦はもちろん、交流戦、クライマックスシリーズをライブ＆見逃し配信している。（※広島東洋カープ主催試合は配信なし）

詳しくはDAZN公式サイトをチェック！

野球専用パック「DAZN BASEBALL」なら月々がお得今すぐ視聴開始

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題

pacific tv spring camp 2026(C)パ・リーグTV

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団本拠地開催の公式戦をライブ配信する。

もちろん春季キャンプやオープン戦、2軍公式戦なども見放題。この機会にお得なパ・リーグTVに登録してみよう。

パ・リーグTVはパ・リーグ主催試合をライブ中継！今すぐ視聴

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー