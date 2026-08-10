プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。パシフィック・リーグでは8月11日(火)、東北楽天ゴールデンイーグルスとオリックス・バファローズが対戦する。

本記事では、楽天vsオリックスのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックス・バファローズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の東北楽天ゴールデンイーグルスvsオリックス・バファローズは、8月11日(火)に楽天モバイル最強パーク宮城で開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 8/11(火) 18:00 東北楽天ゴールデンイーグルスvsオリックス・バファローズ

東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックス・バファローズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 8/11(火)

18:00 BS12トゥエルビ

J SPORTS 3 DAZN

パ・リーグTV

Rakuten パ・リーグSpecial

ベースボールLIVE

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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