楽天市場2026年1月のセール情報まとめ｜初売り・ポイントアップ・キャンペーン予定一覧

楽天市場の2026年1月は、年始から月末にかけてキャンペーンが立て続けに実施される。
本記事では、楽天市場2026年1月のセール・キャンペーン情報について紹介する。
楽天市場初売りのキャンペーン内容は？
2026年の楽天市場初売りでは、ポイントアップ施策とクーポン配布を軸に、年始から高還元を狙える複数のキャンペーンが同時展開される。対象アイテム限定のポイント最大10倍や、ショップ限定クーポン、抽選型のポイントプレゼント企画など、内容は多岐にわたる構成だ。
なかでも中心となるのが、初売り期間中に実施される「対象アイテム限定ポイント最大10倍」キャンペーン。通常ポイントに加えて特典ポイントが上乗せされ、購入金額やアイテムによっては大きな還元を受けられる。また、初売り特設ページ内を回遊することでエントリーできる抽選キャンペーンも用意されており、条件を満たせば最大1,000ポイントの獲得チャンスがある。
さらに、対象ショップ限定で使える割引クーポンも配布されており、ポイント還元と値引きを組み合わせることで、実質的な割引率は一段と高まる。以下では、2026年の楽天市場初売りで実施される主なキャンペーン内容を整理する。
|キャンペーン名
|内容
|開催期間
|主な条件
|特典
|対象アイテム限定ポイント最大10倍
|対象商品購入でポイント倍率アップ
|2026/1/1(木)0:00〜1/15(木)9:59
|全楽天会員、対象アイテム購入
|最大10倍(特典ポイント上乗せ)
|ショップ限定200円OFFクーポン
|対象ショップで使える割引クーポン
|2026/1/1(木)0:00〜1/15(木)9:59
|1注文10,000円以上など条件あり
|200円OFF
|初売り回遊キャンペーンA
|バナーを見つけてエントリー
|2026/1/1(木)0:00〜1/15(木)9:59
|指定バナー2箇所確認+エントリー
|500ポイント(抽選)
|初売り回遊キャンペーンB
|複数バナー回遊で当選率アップ
|2026/1/1(木)0:00〜1/15(木)9:59
|指定条件達成+エントリー
|1,000ポイント(抽選)
楽天市場2026年1月のセール・キャンペーン情報は？
楽天市場の2026年1月は、年始の初売りを皮切りに、ポイントアップ施策が連続する重要な期間となる。福袋や季節セールに加え、買い回り型・金額連動型のキャンペーンが重なり、タイミング次第では高い還元率を狙える構成だ。
月初は「Rakuten初売り」や新春ポイントアップ祭など、買い回り不要でポイント倍率が伸びる企画が中心。一方で中旬以降は、お買い物マラソンやブランドデーといった定番イベントが控えており、用途や購入金額に応じて使い分けることがポイントになる。
以下では、楽天市場2026年1月に開催予定の主なセール・キャンペーンを日程別に整理する。
|キャンペーン名
|開催期間
|内容
|ポイント特典
|Rakuten初売り・福袋特集
|1/1(木)0:00〜1/15(木)9:59
|600店舗以上参加の初売り・福袋企画
|商品・ショップ別
|新春ポイントアップ祭
|1/1(木)0:00〜1/3(土)23:59
|合計購入金額に応じて倍率アップ
|最大7倍(上限5,000pt)
|元旦ワンダフルデー
|1/1(木)0:00〜23:59
|全ショップ対象の元日限定企画
|最大4倍
|Rakuten Fashion THE SALE
|1/1(木)0:00〜1/14(水)23:59
|ファッション特化セール
|最大80%OFF
|お買い物マラソン(第1回)
|1/9(金)20:00〜1/16(金)1:59
|ショップ買い回り形式
|最大10倍
|楽天ブランドデー
|1/18(日)0:00〜1/19(月)23:59
|有名ブランド限定イベント
|最大20倍
|お買い物マラソン(第2回予想)
|1/24(土)20:00〜1/28(水)1:59
|月後半の買い回り企画
|最大10倍
|5と0のつく日
|1/5・10・15・20・25・30
|対象決済でポイントアップ
|4倍(上限1,000pt)
|ご愛顧感謝デー
|1/18(日)
|会員ランク別ポイント優遇
|最大4倍
楽天市場をお得に利用するには？
楽天市場で2026年1月にお得度を最大化するための最大のポイントは、元旦を中心に複数のキャンペーンを重ねて使うことにある。1月は初売りやポイントアップ施策が集中する一方で、各企画には上限や条件が細かく設定されており、何も考えずに買い物をすると還元を取りこぼしかねない。
特に1月1日は、新春ポイントアップ祭や元旦ワンダフルデー、SPUが同時に適用される一年でも屈指の狙い目日だ。ここを起点に、楽天モバイルの活用やエントリー漏れ防止、購入金額の調整を行うことで、効率よくポイントを積み上げられる。
以下では、楽天市場を賢く使うための具体的な攻略ポイントを整理する。
|攻略ポイント
|内容
|狙い目・注意点
|元旦の重ね掛け
|新春ポイントアップ祭+元旦ワンダフルデー+SPUを同時適用
|1月1日は実質10%以上還元を狙いやすい
|楽天モバイル活用
|SPU常時+4倍、三木谷キャンペーンで高額ポイント
|再契約でも対象になる点が強み
|エントリー徹底
|各キャンペーンは購入前エントリー必須
|元旦は複数エントリー忘れに注意
|クーポン確保
|初売りの高額クーポンを事前取得
|先着順のため早期確保が必須
|ポイント上限管理
|各施策の獲得上限を意識して購入金額を調整
|上限超過分は還元されない
|ギフトカード活用
|Apple Gift Cardを購入してポイントを固定化
|有効期限なしで後日のApple製品購入に使用可能