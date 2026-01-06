楽天市場2026年1月のセール情報まとめ｜初売り・ポイントアップ・キャンペーン予定一覧

楽天市場の2026年1月は、年始から月末にかけてキャンペーンが立て続けに実施される。

本記事では、楽天市場2026年1月のセール・キャンペーン情報について紹介する。

楽天市場初売りのキャンペーン内容は？

2026年の楽天市場初売りでは、ポイントアップ施策とクーポン配布を軸に、年始から高還元を狙える複数のキャンペーンが同時展開される。対象アイテム限定のポイント最大10倍や、ショップ限定クーポン、抽選型のポイントプレゼント企画など、内容は多岐にわたる構成だ。

なかでも中心となるのが、初売り期間中に実施される「対象アイテム限定ポイント最大10倍」キャンペーン。通常ポイントに加えて特典ポイントが上乗せされ、購入金額やアイテムによっては大きな還元を受けられる。また、初売り特設ページ内を回遊することでエントリーできる抽選キャンペーンも用意されており、条件を満たせば最大1,000ポイントの獲得チャンスがある。

さらに、対象ショップ限定で使える割引クーポンも配布されており、ポイント還元と値引きを組み合わせることで、実質的な割引率は一段と高まる。以下では、2026年の楽天市場初売りで実施される主なキャンペーン内容を整理する。

キャンペーン名 内容 開催期間 主な条件 特典 対象アイテム限定ポイント最大10倍 対象商品購入でポイント倍率アップ 2026/1/1(木)0:00〜1/15(木)9:59 全楽天会員、対象アイテム購入 最大10倍(特典ポイント上乗せ) ショップ限定200円OFFクーポン 対象ショップで使える割引クーポン 2026/1/1(木)0:00〜1/15(木)9:59 1注文10,000円以上など条件あり 200円OFF 初売り回遊キャンペーンA バナーを見つけてエントリー 2026/1/1(木)0:00〜1/15(木)9:59 指定バナー2箇所確認+エントリー 500ポイント(抽選) 初売り回遊キャンペーンB 複数バナー回遊で当選率アップ 2026/1/1(木)0:00〜1/15(木)9:59 指定条件達成+エントリー 1,000ポイント(抽選)

楽天市場2026年1月のセール・キャンペーン情報は？

楽天市場の2026年1月は、年始の初売りを皮切りに、ポイントアップ施策が連続する重要な期間となる。福袋や季節セールに加え、買い回り型・金額連動型のキャンペーンが重なり、タイミング次第では高い還元率を狙える構成だ。

月初は「Rakuten初売り」や新春ポイントアップ祭など、買い回り不要でポイント倍率が伸びる企画が中心。一方で中旬以降は、お買い物マラソンやブランドデーといった定番イベントが控えており、用途や購入金額に応じて使い分けることがポイントになる。

以下では、楽天市場2026年1月に開催予定の主なセール・キャンペーンを日程別に整理する。

キャンペーン名 開催期間 内容 ポイント特典 Rakuten初売り・福袋特集 1/1(木)0:00〜1/15(木)9:59 600店舗以上参加の初売り・福袋企画 商品・ショップ別 新春ポイントアップ祭 1/1(木)0:00〜1/3(土)23:59 合計購入金額に応じて倍率アップ 最大7倍(上限5,000pt) 元旦ワンダフルデー 1/1(木)0:00〜23:59 全ショップ対象の元日限定企画 最大4倍 Rakuten Fashion THE SALE 1/1(木)0:00〜1/14(水)23:59 ファッション特化セール 最大80%OFF お買い物マラソン(第1回) 1/9(金)20:00〜1/16(金)1:59 ショップ買い回り形式 最大10倍 楽天ブランドデー 1/18(日)0:00〜1/19(月)23:59 有名ブランド限定イベント 最大20倍 お買い物マラソン(第2回予想) 1/24(土)20:00〜1/28(水)1:59 月後半の買い回り企画 最大10倍 5と0のつく日 1/5・10・15・20・25・30 対象決済でポイントアップ 4倍(上限1,000pt) ご愛顧感謝デー 1/18(日) 会員ランク別ポイント優遇 最大4倍

楽天市場をお得に利用するには？

楽天市場で2026年1月にお得度を最大化するための最大のポイントは、元旦を中心に複数のキャンペーンを重ねて使うことにある。1月は初売りやポイントアップ施策が集中する一方で、各企画には上限や条件が細かく設定されており、何も考えずに買い物をすると還元を取りこぼしかねない。

特に1月1日は、新春ポイントアップ祭や元旦ワンダフルデー、SPUが同時に適用される一年でも屈指の狙い目日だ。ここを起点に、楽天モバイルの活用やエントリー漏れ防止、購入金額の調整を行うことで、効率よくポイントを積み上げられる。

以下では、楽天市場を賢く使うための具体的な攻略ポイントを整理する。