楽天市場2026年1月のセール情報まとめ｜初売り・ポイントアップ・キャンペーン予定一覧

楽天市場2026年1月セール情報まとめ｜初売り・お買い物マラソン・ポイントアップキャンペーン予定を紹介。

楽天市場の2026年1月は、年始から月末にかけてキャンペーンが立て続けに実施される。

本記事では、楽天市場2026年1月のセール・キャンペーン情報について紹介する。

楽天市場初売りのキャンペーン内容は？

2026年の楽天市場初売りでは、ポイントアップ施策とクーポン配布を軸に、年始から高還元を狙える複数のキャンペーンが同時展開される。対象アイテム限定のポイント最大10倍や、ショップ限定クーポン、抽選型のポイントプレゼント企画など、内容は多岐にわたる構成だ。

なかでも中心となるのが、初売り期間中に実施される「対象アイテム限定ポイント最大10倍」キャンペーン。通常ポイントに加えて特典ポイントが上乗せされ、購入金額やアイテムによっては大きな還元を受けられる。また、初売り特設ページ内を回遊することでエントリーできる抽選キャンペーンも用意されており、条件を満たせば最大1,000ポイントの獲得チャンスがある。

さらに、対象ショップ限定で使える割引クーポンも配布されており、ポイント還元と値引きを組み合わせることで、実質的な割引率は一段と高まる。以下では、2026年の楽天市場初売りで実施される主なキャンペーン内容を整理する。

キャンペーン名内容開催期間主な条件特典
対象アイテム限定ポイント最大10倍対象商品購入でポイント倍率アップ2026/1/1(木)0:00〜1/15(木)9:59全楽天会員、対象アイテム購入最大10倍(特典ポイント上乗せ)
ショップ限定200円OFFクーポン対象ショップで使える割引クーポン2026/1/1(木)0:00〜1/15(木)9:591注文10,000円以上など条件あり200円OFF
初売り回遊キャンペーンAバナーを見つけてエントリー2026/1/1(木)0:00〜1/15(木)9:59指定バナー2箇所確認+エントリー500ポイント(抽選)
初売り回遊キャンペーンB複数バナー回遊で当選率アップ2026/1/1(木)0:00〜1/15(木)9:59指定条件達成+エントリー1,000ポイント(抽選)

楽天市場2026年1月のセール・キャンペーン情報は？

楽天市場の2026年1月は、年始の初売りを皮切りに、ポイントアップ施策が連続する重要な期間となる。福袋や季節セールに加え、買い回り型・金額連動型のキャンペーンが重なり、タイミング次第では高い還元率を狙える構成だ。

月初は「Rakuten初売り」や新春ポイントアップ祭など、買い回り不要でポイント倍率が伸びる企画が中心。一方で中旬以降は、お買い物マラソンやブランドデーといった定番イベントが控えており、用途や購入金額に応じて使い分けることがポイントになる。

以下では、楽天市場2026年1月に開催予定の主なセール・キャンペーンを日程別に整理する。

キャンペーン名開催期間内容ポイント特典
Rakuten初売り・福袋特集1/1(木)0:00〜1/15(木)9:59600店舗以上参加の初売り・福袋企画商品・ショップ別
新春ポイントアップ祭1/1(木)0:00〜1/3(土)23:59合計購入金額に応じて倍率アップ最大7倍(上限5,000pt)
元旦ワンダフルデー1/1(木)0:00〜23:59全ショップ対象の元日限定企画最大4倍
Rakuten Fashion THE SALE1/1(木)0:00〜1/14(水)23:59ファッション特化セール最大80%OFF
お買い物マラソン(第1回)1/9(金)20:00〜1/16(金)1:59ショップ買い回り形式最大10倍
楽天ブランドデー1/18(日)0:00〜1/19(月)23:59有名ブランド限定イベント最大20倍
お買い物マラソン(第2回予想)1/24(土)20:00〜1/28(水)1:59月後半の買い回り企画最大10倍
5と0のつく日1/5・10・15・20・25・30対象決済でポイントアップ4倍(上限1,000pt)
ご愛顧感謝デー1/18(日)会員ランク別ポイント優遇最大4倍

楽天市場をお得に利用するには？

楽天市場で2026年1月にお得度を最大化するための最大のポイントは、元旦を中心に複数のキャンペーンを重ねて使うことにある。1月は初売りやポイントアップ施策が集中する一方で、各企画には上限や条件が細かく設定されており、何も考えずに買い物をすると還元を取りこぼしかねない。

特に1月1日は、新春ポイントアップ祭や元旦ワンダフルデー、SPUが同時に適用される一年でも屈指の狙い目日だ。ここを起点に、楽天モバイルの活用やエントリー漏れ防止、購入金額の調整を行うことで、効率よくポイントを積み上げられる。

以下では、楽天市場を賢く使うための具体的な攻略ポイントを整理する。

攻略ポイント内容狙い目・注意点
元旦の重ね掛け新春ポイントアップ祭+元旦ワンダフルデー+SPUを同時適用1月1日は実質10%以上還元を狙いやすい
楽天モバイル活用SPU常時+4倍、三木谷キャンペーンで高額ポイント再契約でも対象になる点が強み
エントリー徹底各キャンペーンは購入前エントリー必須元旦は複数エントリー忘れに注意
クーポン確保初売りの高額クーポンを事前取得先着順のため早期確保が必須
ポイント上限管理各施策の獲得上限を意識して購入金額を調整上限超過分は還元されない
ギフトカード活用Apple Gift Cardを購入してポイントを固定化有効期限なしで後日のApple製品購入に使用可能

