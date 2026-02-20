Goal.com
Yuta Tokuma

【2月21日】東北楽天ゴールデンイーグルスvs千葉ロッテマリーンズのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球オープン戦2026

プロ野球オープン戦2026 東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズの試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

プロ野球は2026シーズンのオープン戦(春季非公式試合)が2月21日(土)に開催。東北楽天ゴールデンイーグルスと千葉ロッテマリーンズが対戦する。

本記事では、楽天vsロッテvsのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

東北楽天ゴールデンイーグルスvs千葉ロッテマリーンズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球オープン戦2026の東北楽天ゴールデンイーグルスvs千葉ロッテマリーンズは、2月21日(土)に金武町ベースボールスタジアム(沖縄県国頭郡)で開催される。

プレイボール時間は13:00を予定している。

日程プレイボール時間対戦カード
2/21(土)13:00東北楽天ゴールデンイーグルスvs千葉ロッテマリーンズ

東北楽天ゴールデンイーグルスvs千葉ロッテマリーンズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
2/21(土)
13:00

※放送/配信予定は変更の可能性あり

東北楽天ゴールデンイーグルスvs千葉ロッテマリーンズ｜オープン戦のおすすめ視聴方法

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題

pacific tv spring camp 2026(C)パ・リーグTV

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団本拠地開催の公式戦をライブ配信する。

もちろん春季キャンプやオープン戦、2軍公式戦なども見放題。この機会にお得なパ・リーグTVに登録してみよう。

