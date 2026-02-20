プロ野球は2026シーズンのオープン戦(春季非公式試合)が2月21日(土)に開催。東北楽天ゴールデンイーグルスと千葉ロッテマリーンズが対戦する。
本記事では、楽天vsロッテvsのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。
東北楽天ゴールデンイーグルスvs千葉ロッテマリーンズ｜試合日程・プレイボール時間
プロ野球オープン戦2026の東北楽天ゴールデンイーグルスvs千葉ロッテマリーンズは、2月21日(土)に金武町ベースボールスタジアム(沖縄県国頭郡)で開催される。
プレイボール時間は13:00を予定している。
|日程
|プレイボール時間
|対戦カード
|2/21(土)
|13:00
|東北楽天ゴールデンイーグルスvs千葉ロッテマリーンズ
東北楽天ゴールデンイーグルスvs千葉ロッテマリーンズ｜テレビ放送・ネット配信予定
|日時
|テレビ
(地上波/衛星)
|ネット
(スマホ/タブレット)
|2/21(土)
13:00
|
※放送/配信予定は変更の可能性あり
東北楽天ゴールデンイーグルスvs千葉ロッテマリーンズ｜オープン戦のおすすめ視聴方法
パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題
(C)パ・リーグTV
パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団本拠地開催の公式戦をライブ配信する。
もちろん春季キャンプやオープン戦、2軍公式戦なども見放題。この機会にお得なパ・リーグTVに登録してみよう。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。