楽天市場の大型セール「楽天ブラックフライデー2026」が、2026年11月19日(木)20:00から11月25日(水)1:59まで開催される。

本記事では、楽天ブラックフライデー2026で最大半額を狙える対象商品や注目のセール情報、50%OFFクーポンの利用条件、開催日程やお得な購入方法を紹介する。

楽天ブラックフライデー2026はいつ開催？日程まとめ

楽天ブラックフライデー2026は、11月19日(木)20:00から11月25日(水)1:59まで開催される。事前エントリーは11月12日(木)10:00から受付中だ。

項目 日程 開催期間 11月19日(木)20:00～25日(水)1:59 事前エントリー 11月12日(木)10:00～25日(水)1:59

楽天ブラックフライデー2026の半額商品・目玉クーポン

Rakuten

セール開始直後の11月19日(木)20:00～21:59には、対象ショップで利用できる最大50%OFFクーポンが配布される。

家電やコスメなども割引対象となり、各ジャンルで限定クーポンが用意されている。

キャンペーン 特典内容 スタート2時間限定 最大50%OFFクーポン ブラッククーポン 最大9,600円OFF 家電まつり 最大6,000円OFF BEAUTY SPECIAL 最大1,000円OFF プレミアムセレクション 人気ブランド商品を特別価格で販売

楽天ブラックフライデー2026の半額対象商品一覧

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