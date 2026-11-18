楽天市場の大型セール「楽天ブラックフライデー2026」が、2026年11月19日(木)20:00から11月25日(水)1:59まで開催される。
本記事では、楽天ブラックフライデー2026で最大半額を狙える対象商品や注目のセール情報、50%OFFクーポンの利用条件、開催日程やお得な購入方法を紹介する。
楽天ブラックフライデー2026はいつ開催？日程まとめ
楽天ブラックフライデー2026は、11月19日(木)20:00から11月25日(水)1:59まで開催される。事前エントリーは11月12日(木)10:00から受付中だ。
項目
日程
開催期間
11月19日(木)20:00～25日(水)1:59
事前エントリー
11月12日(木)10:00～25日(水)1:59
楽天ブラックフライデー2026の半額商品・目玉クーポン
セール開始直後の11月19日(木)20:00～21:59には、対象ショップで利用できる最大50%OFFクーポンが配布される。
家電やコスメなども割引対象となり、各ジャンルで限定クーポンが用意されている。
キャンペーン
特典内容
スタート2時間限定
最大50%OFFクーポン
ブラッククーポン
最大9,600円OFF
家電まつり
最大6,000円OFF
BEAUTY SPECIAL
最大1,000円OFF
プレミアムセレクション
人気ブランド商品を特別価格で販売
楽天ブラックフライデー2026の半額対象商品一覧
商品
通常価格
セール価格
割引率
8,520円
4,260円
50％OFF
6,580円
3,290円
50％OFF
8,980円
4,490円
50％OFF
2,490円
1,245円
50％OFF
27,500円
13,750円
50％OFF
7,960円
3,980円
50％OFF
3,620円
1,810円
50％OFF
11,960円
5,980円
50％OFF
3,790円
1,895円
50％OFF
5,980円
2,990円
50％OFF
14,800円
7,400円
50％OFF
3,800円
1,900円
50％OFF
5,380円
2,690円
50％OFF
12,800円
6,400円
50％OFF
2,900円
1,450円
50％OFF
2,980円
1,490円
50％OFF
7,960円
3,980円
50％OFF
6,580円
3,290円
50％OFF
3,905円
1,953円
50％OFF
9,900円
4,950円
50％OFF
3,820円
1,910円
50％OFF
22,960円
11,480円
50％OFF
3,360円
1,680円
50％OFF
3,700円
1,850円
50％OFF
12,900円
6,450円
50％OFF
99,990円
49,995円
50％OFF