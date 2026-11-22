今回のブラックフライデーでは、掃除機やテレビ、冷蔵庫、電子レンジなどの生活家電をはじめ、ドライヤーや美顔器などの美容家電、パソコン・ガジェット類まで幅広い商品がセール対象となる。

本記事では、楽天ブラックフライデー2026でおすすめの家電を紹介する。

楽天ブラックフライデー2026で家電は安くなる？

楽天ブラックフライデー2026では、人気メーカーの家電が特別価格で販売されるほか、最大6,000円OFFクーポンやポイント還元キャンペーンを利用できる。

ダイソンやルンバ、Anker、ヤーマン、Shark、ASUSなど約40ブランドが参加する「家電まつり」も開催され、高額な家電をお得に購入できるチャンスとなる。

最大6,000円OFFの「家電まつり」クーポン

楽天ブラックフライデーでは、対象ショップでの購入金額に応じて使える5種類の家電限定クーポンが配布される。

購入金額(税込) クーポン割引額 150,000円以上 6,000円OFF 80,000円以上 3,500円OFF 50,000円以上 2,000円OFF 15,000円以上 500円OFF 5,000円以上 100円OFF

クーポンは対象ショップ限定で、いずれも先着順となるため、早めに獲得しておきたい。

抽選で40名に最大50,000ポイント還元

家電まつりでは、対象ショップで合計5,000円(税込)以上購入し、キャンペーンにエントリーすると、抽選で40名に購入金額の全額がポイントバックされる。

還元上限は50,000ポイントとなっており、高額家電の購入を検討している人はチェックしておきたい。

ショップ買いまわり・楽天スーパーDEALも活用

楽天ブラックフライデーでは、ショップ買いまわりによってポイント倍率が最大10倍にアップする。1ショップあたり1,000円(税込)以上の購入が対象で、獲得上限は7,000ポイントとなる。

さらに、楽天スーパーDEALでは、Anker Solixシリーズなどのポータブル電源が45%ポイントバックの対象となるほか、炊飯器や加湿空気清浄機、美容家電なども登場する。

家電を購入する際は、クーポン適用後の価格と獲得予定ポイントを比較し、実質的な負担額が安くなる商品を選ぶのがおすすめだ。

楽天ブラックフライデー2026のおすすめ家電商品は？

楽天ブラックフライデー2026の半額対象商品一覧

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