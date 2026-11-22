今回のブラックフライデーでは、掃除機やテレビ、冷蔵庫、電子レンジなどの生活家電をはじめ、ドライヤーや美顔器などの美容家電、パソコン・ガジェット類まで幅広い商品がセール対象となる。
本記事では、楽天ブラックフライデー2026でおすすめの家電を紹介する。
楽天ブラックフライデー2026で家電は安くなる？
楽天ブラックフライデー2026では、人気メーカーの家電が特別価格で販売されるほか、最大6,000円OFFクーポンやポイント還元キャンペーンを利用できる。
ダイソンやルンバ、Anker、ヤーマン、Shark、ASUSなど約40ブランドが参加する「家電まつり」も開催され、高額な家電をお得に購入できるチャンスとなる。
最大6,000円OFFの「家電まつり」クーポン
楽天ブラックフライデーでは、対象ショップでの購入金額に応じて使える5種類の家電限定クーポンが配布される。
購入金額(税込)
クーポン割引額
150,000円以上
6,000円OFF
80,000円以上
3,500円OFF
50,000円以上
2,000円OFF
15,000円以上
500円OFF
5,000円以上
100円OFF
クーポンは対象ショップ限定で、いずれも先着順となるため、早めに獲得しておきたい。
抽選で40名に最大50,000ポイント還元
家電まつりでは、対象ショップで合計5,000円(税込)以上購入し、キャンペーンにエントリーすると、抽選で40名に購入金額の全額がポイントバックされる。
還元上限は50,000ポイントとなっており、高額家電の購入を検討している人はチェックしておきたい。
ショップ買いまわり・楽天スーパーDEALも活用
楽天ブラックフライデーでは、ショップ買いまわりによってポイント倍率が最大10倍にアップする。1ショップあたり1,000円(税込)以上の購入が対象で、獲得上限は7,000ポイントとなる。
さらに、楽天スーパーDEALでは、Anker Solixシリーズなどのポータブル電源が45%ポイントバックの対象となるほか、炊飯器や加湿空気清浄機、美容家電なども登場する。
家電を購入する際は、クーポン適用後の価格と獲得予定ポイントを比較し、実質的な負担額が安くなる商品を選ぶのがおすすめだ。
楽天ブラックフライデー2026のおすすめ家電商品は？
商品名
税込み価格
49,800円
69,800円
Roomba Plus 615 Combo ロボット + Wash Only 充電ステーション（アイロボット ロボット掃除機）
89,800円
43,780円
39,600円
55,400円～
16,800円～
19,800円
42,801円
17,800円～
36,000円
14,800円～
楽天ブラックフライデー2026の半額対象商品一覧
商品
通常価格
セール価格
割引率
149,800円
74,900円
50％OFF
3,938円
1,969円
50％OFF
7,992円
3,996円
50％OFF
2,180円
1,090円
50％OFF
3,820円
1,910円
50％OFF
2,980円
1,490円
50％OFF
2,980円
1,490円
50％OFF
11,918円
5,959円
50％OFF
11,980円
5,990円
50％OFF
3,905円
1,953円
50％OFF
3,200円
1,600円
50％OFF
13,960円
6,980円
50％OFF
6,580円
3,290円
50％OFF
7,678円
3,839円
50％OFF
9,900円
4,950円
50％OFF
11,920円
5,960円
50％OFF
1,950円
975円
50％OFF
3,960円
1,980円
50％OFF
3,979円
1,990円
50％OFF
5,960円
2,980円
50％OFF
2,980円
1,490円
50％OFF
3,620円
1,810円
50％OFF
9,800円
4,900円
50％OFF
11,360円
5,680円
50％OFF
3,790円
1,895円
50％OFF
2,980円
1,490円
50％OFF
3,800円
1,900円
50％OFF
7,960円
3,980円
50％OFF
6,070円
3,035円
50％OFF
27,500円
13,750円
50％OFF
8,560円
4,280円
50％OFF
3,360円
1,680円
50％OFF
22,960円
11,480円
50％OFF
3,850円
1,925円
50％OFF
3,160円
1,580円
50％OFF
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