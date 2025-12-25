礼賛 日本武道館単独公演の配信視聴方法

11月6日（木）に開催された「礼賛 日本武道館単独公演」の模様がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では「礼賛 日本武道館単独公演」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

礼賛とは？

礼賛とは、ラランドのサーヤが作詞・作曲とボーカルを担当し、川谷絵音（G）、木下哲（G）、休日課長（B）、GOTO（Dr）が参加する5人組バンド。2022年に結成され、瞬く間に注目を集めた礼賛の初となる武道館単独公演が11月に開催された。

「礼賛 日本武道館単独公演」の配信日程は？

「礼賛 日本武道館単独公演」は11月6日（木）に開催。本公演の模様を12月26日（金）に独占ライブ配信される。12月26日（金）20:00 ～ライブ終了まで配信され、見逃し配信も配信準備完了次第～2026年1月9日（金）23:59まで行われる。

礼賛ならではの趣向を凝らした演出はもちろんのこと、初の武道館とは思えない圧巻のステージパフォーマンスで、満員のオーディエンスを熱狂の渦へと導いている。

「礼賛 日本武道館単独公演」のテレビ放送/ネット配信予定

「礼賛 日本武道館単独公演」は、「U-NEXT(ユーネクスト)」で独占配信される。

このため、地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

「礼賛 日本武道館単独公演」 のU-NEXT視聴方法

「礼賛 日本武道館単独公演」は、U-NEXTで独占配信される。そのため、見放題プランで視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。