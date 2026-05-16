詐欺師のクラブ買収で3部まで降格したスペインの名門ラシン、14年ぶりの1部復帰！雨の多いカンタブリアでサポーターが降らせた歓喜の涙

16日のラ・リーガ2部第40節、ラシン・サンタンデールは本拠地エル・サルディネロでのバジャドリー戦を4-1で制して、14年ぶりの悲願のラ・リーガ1部復帰を決めている。

■ 崩壊の危機と、泥濘の中で戦い続けた600試合

止まっていた時計の針が、ついに動き出した。雨の多いスペイン・カンタブリアの地を覆っていた14年もの長い暗雲が晴れるときがやってきたのだ。ラ・リーガ発足から存在するクラブの一つ、スペイン屈指の名門ラシンがついに一部に戻ってくることになった。

ラシンは2012年5月13日にラ・リーガ1部に別れを告げた。決定打となったのは、2011年1月のアーサン・アリ・サイド氏によるクラブ買収だ。多額の負債を肩代わりする救世主として現れたが、直後に詐欺行為で指名手配されて行方をくらました。資金繰りの当てが外れたクラブは、同年夏に破産法（日本の会社更生法に近い）を適用した。

それからの14年、“落ちぶれた”ラシンはラ・リーガ2部を行き来することになる。幾度かの2部昇格も束の間に終わり、這い上がっては突き落とされる過酷なサイクルのなかで、じつに600試合（270勝150分180敗、4度の昇格、3度の降格、5度のプレーオフ）もの途方もない戦いを強いられてきた。

■ 復活の基盤を築いたフロントと指揮官の信念

激動の時代を経て、クラブにようやく安定をもたらしたのが、2023年に会長となったアルゼンチン人実業家セバスティアン・セリア氏だった。数学者でもあるセリア会長の体制になったことで、長年の負債の重荷から解放されたラシンは、経営に関するノイズが完全に消滅。資金面での余裕が生まれたことで、スポーツ部門に的確な投資が行われ、現場に全権を委ねる現代的で健全なクラブ運営へと完全にシフトしている。

そして、“約束の時”は今季訪れた。ホセ・アルベルト監督が植え付けた超攻撃的フットボールが、完璧な形で花開き、チームを1部へと駆け上がらせたのである。

就任当初、そのアグレッシブすぎる戦術に対しては「2部を勝ち抜くにはリスクが高すぎる」と懐疑的な声も少なくなかった。しかし、アストゥリアス出身の指揮官は自らの信念を曲げることなく、時間をかけてチームのバランスを最適化させていった。その結実が、リーグ最多得点を叩き出した圧倒的な破壊力だ。

ピッチ上でその理想を体現したのは、もちろん選手たちだ。イニゴ・ビセンテとアンドレス・マルティンという強力なデュオを中心に、アシエル・ビジャリブレやグリアシュヴィリらが次々とステップアップし、リーグ最多得点を誇る攻撃陣を牽引。中盤ではグスタボ・プエルタやペイオ・カナレスが屋台骨として躍動した。全40節中30節で首位に立つという、まさに“完全支配”と呼ぶにふさわしい強さをラシンは見せつけたのだった。

■ 決して見捨てなかった「12番目の選手」への最大の報酬

そして何より、この昇格は最悪のどん底にあっても決してクラブを見捨てなかったサポーターへの、最大のプレゼントだ。いや、クラブがどんな苦境にあろうとも、どれだけ自分たちの頬を涙で濡らすことになろうとも、応援し続けた彼らは“ラシンそのもの”なのだろう。

スペイン『マルカ』によれば、サポーターは毎試合にわたってエル・サルディネロを満杯とし、アウェースタジアムにも大挙として押し寄せて愛するクラブのために声を張り上げ続けた。すべてはラシンが本来がいるべき場所、ラ・リーガ1部へ戻ることを願って……。

そしてバジャドリー戦、ラシンは再びその攻撃的フットボールを誇示して、4ゴールを決めた1部復帰を決めた。2万2000人収容のエル・サルディネロに集結したサポーターの頬は、また涙に濡れることになった。その涙は、これまで流してきた涙と成分は変わらずにしょっぱいかもしれないが、種類も意味もまったく違う。自分の心を染めるベルディブランコ（緑白）のクラブカラーが、二色ではなく一色だと信じてやまない人々は、これ以上はない幸せな気持ちに満ちていた。雨の多いカンタブリアの地に、歓喜の雨が降り注いだ。

さあ、ラシンのラ・リーガ1部帰還だ。なお同クラブは今夏、下部組織出身選手で、先にメキシコのモンテレイ退団が決定したMFセルヒオ・カナーレス（35）と契約を結ぶと噂される。 止まっていた時計の針は、今、動き出した。14年もの長い空白を埋めるための新たなる冒険……涙を拭いた後、その視界はすこぶる上々だ。