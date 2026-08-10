PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026"THE ROOTS"の配信視聴方法

「PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026"THE ROOTS"」東京公演の模様がU-NEXTで独占配信される。

本記事では「PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026"THE ROOTS"」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBEとは？

LDH JAPANが手がける7人組グローバルダンス&ボーカルグループ・PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE。KOKORO、WEESA、TSURUGI、RYOGA、REN、JIMMY、RYUSHINの7名で構成され、2022年7月にデビューを果たした。圧倒的なダンスパフォーマンスを武器に、日本だけでなくアジアで大きな人気を博している。

「PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026"THE ROOTS"」｜概要

日程・放送予定

今年開催の「PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026"THE ROOTS"」は、大阪、東京、愛知、福岡、宮城の全国5都市を巡るツアーとして4月よりスタート。全公演を経て、8月8日（土）には東京・SGCホール有明にてツアーファイナル公演が開催される。U-NEXTでは、本ツアーの東京・Zepp Haneda（TOKYO）公演の模様を、追加公演翌日となる8月9日（日）に独占ライブ配信される。※地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

「PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026"THE ROOTS"」のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026"THE ROOTS"」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象で、本公演は、月額会員の方なら追加料金なく視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。