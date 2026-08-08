佐野航大がPSVの正式な所属選手となった。クラブが公式チャンネルを通じて発表している。22歳のMFはNECから加入し、フィリップス・スタディオンで2031年半ばまでの契約にサインした。

PSVの公式サイトで、背番号24を着ける佐野は「この移籍は、自分のキャリアにおける理想的な次のステップだと考えています。PSVはトップクラブで、それはあらゆる面に表れています。さらに、監督の人柄とプレースタイルにはとても魅力を感じています」とコメントした。

「監督はJEFユナイテッドでの自身の過去があるので、日本語も少し話せるんです。もちろん、とても嬉しいことです。ここでピッチに立つのが待ちきれません。毎日、持てるすべてを出してPSVのために戦います」

PSVのフットボール部門ディレクターを務めるアーネスト・スチュワートも、佐野の加入を喜んでいる。「彼はプレーに大きなダイナミズムを備えた6番タイプの選手だと見ています。コウダイは非常に高い強度をもたらすことができ、PSVのプレースタイルに完璧に合致しています。そのうえ、成長の可能性も大いに備えています」

「さらに、若いにもかかわらず、プレッシャーの中で結果を出せること、そして責任を担う勇気があることをすでに示してきました。コウダイは非常に価値のある補強だと考えています」とスチュワートは語った。

移籍金の正確な金額について、PSVとNECは明らかにしていない。ただ、NECはこれを「クラブ史上最高額の移籍」と表現している。報道によれば、NECはこの守備的MFに対してボーナス込みで1500万ユーロを受け取るという。これまでの最高額は、この夏の初めにリールOSCへ移籍したバシャル・オナルだった。

ナイメヘンで2028年半ばまでの契約を結んでいた佐野は、2023年からNECでプレーしていた。日本代表の同選手は、クラブ通算98試合に出場し、12得点を記録した。