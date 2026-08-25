PSVはセルタ・デ・ビーゴとクハイブ・ドリウエシュの移籍で合意に達した。ウイングのアタッカーは即時にラ・リーガのクラブへ移籍し、4シーズン契約にサインする。この移籍は以前から取り沙汰されていた。

「PSVでの時間を振り返ると、そうしたものこそが、これからもずっと心に残るスポーツ面でのハイライトでもあります。でもそれ以上に、僕はこのクラブが放つ温かさと、選手、スタッフ、その他の関係者、そしてファンと築いた関係を大切に思っています」と、FWはPSVの公式サイトに掲載された感謝の言葉の中で語った。

「PSVは選手としても人間としても、僕が成長する手助けをしてくれました。そのことをみなさんに感謝したいです。今はセルタ・デ・ビーゴでの新たな冒険を楽しみにしていますが、これからもPSVを追いかけ、クラブの今後の成功を願っています」と、退団するドリウエシュは付け加えた。

ドリウエシュは2024年に300万ユーロ強でエクセルシオールからPSVへ移籍。2シーズンの間に、アイントホーフェンのクラブでリーグ優勝を2度、ヨハン・クライフ・スハールを1度勝ち取った。

このウインガーは最近、レンジャーズ行きが近いとみられていた。しかし、スコットランドの強豪クラブはドリウエシュのコンディションに疑問を抱き、その結果、移籍は破談となった。その後、セルタ・デ・ビーゴがすぐに候補として浮上した。

ジャーナリストのムニル・ブアリンによると、PSVはドリウエシュの売却によって800万ユーロを手にするという。もっとも、クラブはこの件について自ら発表していない。

ドリウエシュはPSVと2029年半ばまでの現行契約を結んでいた。Transfermarktはその市場価値を700万ユーロと見積もっている。