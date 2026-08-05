レンジャーズがクハイブ・ドリウエシュに対して最初のオファーを提示したと、デ・テレグラーフが水曜日に報じた。PSVはそのオファーを拒否した。アイントホーフェンス・ダフブラットによれば、その額は数百万ユーロ規模だという。

スコットランドのクラブによるオファーの正確な金額は明らかにされていない。PSVは24歳のアタッカーに対して、700万〜800万ユーロほどを受け取りたいとみられている。

移籍ジャーナリストのムニル・ブアリンは、レンジャーズが近く条件を改善したオファーを持って再び動くと見ている。ブアリンは水曜日の早い段階で、ドリウエシュに本格的な関心を示しているのはレンジャーズだけでなく、レッドブル・ザルツブルクでもあると報じていた。EDはそこにバーンリーの名前も加えている。

ドリウエシュ自身は、キャリアにおける新たなステップに前向きとみられている。PSVも移籍に否定的ではないが、モロッコ代表には数百万ユーロ規模の移籍金を求めている。ウイングの同選手はフィリップス・スタディオンとの契約を2029年半ばまで残しており、Transfermarktによれば市場価値は約700万ユーロとされている。

ドリウエシュへの関心は今に始まったことではない。これまでにもNEC、ジェノア、セルタ・デ・ビーゴが移籍先候補として挙がっていたが、いずれのクラブも実際にこのアタッカーをPSVから引き抜くことはできなかった。

ドリウエシュは2024年夏、約350万ユーロでエクセルシオールからPSVへ移籍した。それ以降、アイントホーフェンのクラブで公式戦61試合に出場。12ゴール10アシストを記録している。