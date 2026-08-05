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Couhaib Driouech of PSV Eindhoven, Ricardo Pepi of PSV Eindhoven, Ivan Peresic of PSV Eindhoven, Guus Til of PSV Eindhoven, Joel van den BergIMAGO
Sam Vreeswijk

翻訳者：

PSV、FWに対してレンジャーズから数百万ユーロ規模のオファーを受ける

移籍情報
PSVアイントホーフェン
レンジャーズ
クハイブ・ドリウエシュ

レンジャーズがクハイブ・ドリウエシュに対して最初のオファーを提示したと、デ・テレグラーフが水曜日に報じた。PSVはそのオファーを拒否した。アイントホーフェンス・ダフブラットによれば、その額は数百万ユーロ規模だという。

スコットランドのクラブによるオファーの正確な金額は明らかにされていない。PSVは24歳のアタッカーに対して、700万〜800万ユーロほどを受け取りたいとみられている。

移籍ジャーナリストのムニル・ブアリンは、レンジャーズが近く条件を改善したオファーを持って再び動くと見ている。ブアリンは水曜日の早い段階で、ドリウエシュに本格的な関心を示しているのはレンジャーズだけでなく、レッドブル・ザルツブルクでもあると報じていた。EDはそこにバーンリーの名前も加えている。

ドリウエシュ自身は、キャリアにおける新たなステップに前向きとみられている。PSVも移籍に否定的ではないが、モロッコ代表には数百万ユーロ規模の移籍金を求めている。ウイングの同選手はフィリップス・スタディオンとの契約を2029年半ばまで残しており、Transfermarktによれば市場価値は約700万ユーロとされている。

ドリウエシュへの関心は今に始まったことではない。これまでにもNEC、ジェノア、セルタ・デ・ビーゴが移籍先候補として挙がっていたが、いずれのクラブも実際にこのアタッカーをPSVから引き抜くことはできなかった。

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ドリウエシュは2024年夏、約350万ユーロでエクセルシオールからPSVへ移籍した。それ以降、アイントホーフェンのクラブで公式戦61試合に出場。12ゴール10アシストを記録している。

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