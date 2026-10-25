【10月25日】PSVvsフェイエノールトのテレビ放送・ネット配信予定｜エールディヴィジ第9節

日本時間2026年10月25日(日)に行われる2026-27シーズンのエールディヴィジ第10節で、佐野航大が所属するPSVアイントホーフェンとフェイエノールトが対戦する。
本記事では、PSVvsフェイエノールトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
PSVvsフェイエノールト｜試合日程・キックオフ時間
PSVvsフェイエノールトは、日本時間10月25日(日)にPSVのホーム、フィリップス・スタディオンで開催される。
- 大会：2026-27エールディヴィジ第10節
- 日時：2026年10月25日(日)22:30キックオフ／日本時間
- 対戦：PSVvsフェイエノールト
- 会場：フィリップス・スタディオン
PSVvsフェイエノールト｜放送・配信予定
エールディヴィジのPSVvsフェイエノールトはネット『U-NEXT』がライブ配信を行う。
サービス
登録・視聴方法
※放送局・中継スケジュールは変更の可能性あり。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
PSVvsフェイエノールトのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのエールディヴィジは、『U-NEXT』が注目試合をライブ＆見逃し配信している。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。
このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。
なお、「U-NEXTサッカーパック」はエールディヴィジ以外にも、プレミアリーグとDFBポカールの注目試合を独占ライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。
U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
▶U-NEXTサッカーパックでエールディヴィジ2026-27を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に
※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
PSVvsフェイエノールト｜チーム情報
PSVアイントホーフェン vs フェイエノールト 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|9
|7
|2
|0
|31
|10
|+21
|23
勝
勝
勝
勝
勝
|2
|9
|6
|2
|1
|20
|10
|+10
|20
分
負
勝
分
勝
|3
|9
|6
|1
|2
|27
|12
|+15
|19
負
勝
負
勝
勝
|4
|9
|5
|3
|1
|27
|12
|+15
|18
勝
分
分
勝
勝
|5
|9
|5
|2
|2
|17
|10
|+7
|17
負
分
勝
勝
勝
|6
|9
|4
|3
|2
|16
|17
|-1
|15
分
分
勝
負
勝
|7
|10
|4
|3
|3
|18
|13
|+5
|15
勝
勝
負
勝
分
|8
|9
|4
|2
|3
|22
|19
|+3
|14
負
勝
勝
分
分
|9
|10
|3
|5
|2
|23
|23
|0
|14
勝
負
分
分
分
|10
|10
|3
|3
|4
|19
|22
|-3
|12
勝
分
勝
分
勝
|11
|10
|3
|3
|4
|17
|27
|-10
|12
分
勝
勝
負
勝
|12
|9
|3
|2
|4
|16
|18
|-2
|11
負
負
分
負
分
|13
|9
|2
|4
|3
|15
|16
|-1
|10
分
分
分
負
分
|14
|9
|2
|3
|4
|16
|22
|-6
|9
勝
分
負
負
分
|15
|10
|2
|2
|6
|11
|23
|-12
|8
分
勝
負
負
負
|16
|10
|1
|3
|6
|12
|21
|-9
|6
負
負
分
負
分
|17
|10
|1
|3
|6
|13
|23
|-10
|6
負
勝
分
分
負
|18
|10
|0
|2
|8
|10
|32
|-22
|2
負
負
負
負
負