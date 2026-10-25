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エールディビジ
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PSVvsフェイエノールトはU-NEXTで配信！無料体験登録で月額割引特典あり
Yuta Tokuma
協力：

【10月25日】PSVvsフェイエノールトのテレビ放送・ネット配信予定｜エールディヴィジ第9節

PSVアイントホーフェン 対 フェイエノールト
PSVアイントホーフェン
フェイエノールト
エールディビジ

【佐野航大所属】2026-27エールディヴィジ第10節、PSVvsフェイエノールトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


日本時間2026年10月25日(日)に行われる2026-27シーズンのエールディヴィジ第10節で、佐野航大が所属するPSVアイントホーフェンとフェイエノールトが対戦する。

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本記事では、PSVvsフェイエノールトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

PSVvsフェイエノールト｜試合日程・キックオフ時間

PSVvsフェイエノールトは、日本時間10月25日(日)にPSVのホーム、フィリップス・スタディオンで開催される。

  • 大会：2026-27エールディヴィジ第10節
  • 日時：2026年10月25日(日)22:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：PSVvsフェイエノールト
  • 会場：フィリップス・スタディオン
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PSVvsフェイエノールト｜放送・配信予定

エールディヴィジのPSVvsフェイエノールトはネット『U-NEXT』がライブ配信を行う。

サービス

登録・視聴方法

U-NEXT

特設ページから視聴登録
(特典あり)

※放送局・中継スケジュールは変更の可能性あり。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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PSVvsフェイエノールトのおすすめ視聴方法

U-NEXT soccer pack 2026 openU-NEXT

2026-27シーズンのエールディヴィジは、『U-NEXT』が注目試合をライブ＆見逃し配信している。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

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なお、「U-NEXTサッカーパック」はエールディヴィジ以外にも、プレミアリーグとDFBポカールの注目試合を独占ライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

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  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。　

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

PSVvsフェイエノールト｜チーム情報

PSVアイントホーフェン vs フェイエノールト 予想スタメン

4-2-3-1
PSVアイントホーフェン crest
PSVアイントホーフェン
PSV
page.match.formation.title
フェイエノールト crest
フェイエノールト
FEY
4-3-3
マチェイ・コバールマチェイ・コバールアルマンド・オビスポアルマンド・オビスポフィリップ・コスティッチフィリップ・コスティッチルシャレル・ヘールトロイダルシャレル・ヘールトロイダセルジーニョ・デストセルジーニョ・デストイヴァン・ペリシッチイヴァン・ペリシッチノア・フェルナンデスノア・フェルナンデスマウロ・ジュニアマウロ・ジュニアエスミル・バジュラクタレヴィッチエスミル・バジュラクタレヴィッチ佐野航大佐野航大フース・ティルフース・ティルトヤルク・エルンストトヤルク・エルンストミカ・マルモルミカ・マルモル渡辺剛渡辺剛ジファイロ・リートジファイロ・リートジェリー・セント・ジャストジェリー・セント・ジャストチャールズ・ヴァンハウテチャールズ・ヴァンハウテウサマ・タルガリンウサマ・タルガリンジヴァイ・ゼヒエルジヴァイ・ゼヒエルルシアーノ・ヴァレンテルシアーノ・ヴァレンテアニス ・ハジ ムーサアニス ・ハジ ムーサナチョ・フェリナチョ・フェリ
フェイエノールト crest
フェイエノールト
FEY
4-2-3-1
PSVアイントホーフェン

先発メンバー

フェイエノールト

マネージャー

  • ピーター・ボス
  • G. van Bronckhorst

成績

PSV

PSV - 直近成績

TWE
3-2
HEE
2-0
RBL
1-0
HAA
2-1
POR
0-1
得点（失点）
6/6
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
FEY

FEY - 直近成績

UTR
5-0
AZ
2-0
COM
3-2
TEL
3-4
BET
1-0
得点（失点）
14/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

PSVアイントホーフェンドローフェイエノールト
5
0
0
エールディビジ
PSVアイントホーフェン badge
PSVアイントホーフェン
PSV
3
フェイエノールト badge
フェイエノールト
FEY
0
終了
エールディビジ
フェイエノールト badge
フェイエノールト
FEY
2
PSVアイントホーフェン badge
PSVアイントホーフェン
PSV
3
終了
エールディビジ
フェイエノールト badge
フェイエノールト
FEY
2
PSVアイントホーフェン badge
PSVアイントホーフェン
PSV
3
終了
KNVBカップ
PSVアイントホーフェン badge
PSVアイントホーフェン
PSV
2
フェイエノールト badge
フェイエノールト
FEY
0
終了
エールディビジ
PSVアイントホーフェン badge
PSVアイントホーフェン
PSV
3
フェイエノールト badge
フェイエノールト
FEY
0
終了
14得点4
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
フェイエノールトフェイエノールトFEY
97203110+2123
2
AZアルクマールAZアルクマールAZ
96212010+1020
3
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
96122712+1519
4
アヤックスアヤックスAJX
95312712+1518
5
トゥウェンテトゥウェンテTWE
95221710+717
6
フォルトゥナ・シッタートフォルトゥナ・シッタートSIT
94321617-115
7
ヘーレンフェーンヘーレンフェーンHEE
104331813+515
8
フローニンゲンフローニンゲンGRO
94232219+314
9
ゴー・アヘッド・イーグルスゴー・アヘッド・イーグルスGAE
103522323014
10
カンブールカンブールCAM
103341922-312
11
ユトレヒトユトレヒトUTR
103341727-1012
12
エクセルシオールエクセルシオールEXC
93241618-211
13
NECナイメヘンNECナイメヘンNEC
92431516-110
14
スパルタ・ロッテルダムスパルタ・ロッテルダムSPA
92341622-69
15
ズヴォレズヴォレZWO
102261123-128
16
テルスターテルスターTEL
101361221-96
17
デン・ハーグデン・ハーグHAA
101361323-106
18
ヴィレムIIヴィレムIIWII
100281032-222
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
EL出場権
Europa Conference League Playoff
降格プレーオフ
降格


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