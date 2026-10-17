PSVは土曜午後、攻撃陣を変更してADOデン・ハーグ戦に臨む。ピーター・ボス監督は下位チームとの一戦に向けた先発メンバーを発表し、アヨニ・サントスを初先発に抜てきした。一方、ルベン・ファン・ボメルは試合のメンバーから外れている。

ゴールマウスは再びマチェイ・コヴァージュに託された。最終ラインはセルジーニョ・デスト、ルチャレル・ヘールトロイダ、アルマンド・オビスポ、フィリップ・コスティッチ。水曜のライプツィヒ戦でもそろって先発した4人だ。

中盤にはマウロ、佐野、フース・ティルを起用する。PSVがライプツィヒに0-1で敗れた水曜のチャンピオンズリーグの試合から、中盤の顔ぶれは変わっていない。

一方、PSVの前線には変更がある。デニス・マンとアヨニ・サントスが先発し、スフェン・マイナンスも先発の座を維持した。なかでもサントスの起用が目を引く。

サントスにとって、ADOデン・ハーグ戦はPSVでの初先発となる。水曜のライプツィヒ戦で先発した攻撃陣の2人のうち、1人に代わってピッチに立つ。

PSVで最も目立つ欠場者はルベン・ファン・ボメルだ。アタッカーの同選手は、ボス監督が選んだ試合のメンバーに入っていない。

水曜には先発していたイヴァン・ペリシッチも、今回はベンチスタートとなる。ボス監督は敗れたライプツィヒ戦から、先発メンバーを2人変更した。

PSVの先発メンバー：コヴァージュ／デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ／佐野、マウロ、ティル／マン、マイナンス、サントス。