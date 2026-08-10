PSVがクハイブ・ドリウエクの移籍をめぐってレンジャーズFCと合意に達したと、移籍ジャーナリストのムニル・ブアリン（SoccerNews）の報道を追う形で、De Telegraafが伝えている。PSVには、このウインガーの移籍で800万ユーロが支払われる見通しだ。

メディカルチェックは火曜日にスコットランドで行われる。その後、ドリウエクは2030年半ばまでの契約にサインする予定だ。これによりレンジャーズは、以前から関心を示していたセルタとレッドブル・ザルツブルクを出し抜く形となる。

これによりドリウエクのPSVでの冒険は終わりを迎えることになる。PSVは2年前、約350万ユーロでエクセルシオールから同選手を獲得した。ただ、固定の先発選手になることは一度もできなかった。

さらにルベン・ファン・ボメルの復帰により、ドリウエクの出場時間の見通しはますます厳しくなっていた。イバン・ペリシッチも左ウイングでプレーできるため、ドリウエクはペーター・ボスの下で主に途中出場の選手となっていた。

ドリウエクは、PSVにとってこの夏4人目の放出となる。イスマエル・サイバリは5300万ユーロでのバイエルン・ミュンヘン移籍により最大の売却となったが、ジョエル・ドロメルとサミ・ブホウダネもわずかな移籍金をもたらした。

ただ、アーネスト・スチュワートはこの夏、まだ動きを終えていないようだ。このテクニカルディレクターはアダモ・ナガロの退団に向けた作業を続けており、リカルド・ペピやアルマンド・オビスポのような選手たちも移籍する可能性がある。