PSV、6000万ユーロを超える史上最高額の移籍金を目指す

PSVがFCユトレヒトに4-3で劇的な勝利を収めた後、ピーター・ボス監督はイスマエル・サイバリの将来について、一切の疑念を残さなかった。監督はこの活躍した選手について明確な言葉で語り、極めて高額な移籍金のみが交渉の対象になると強調した。 「だから私はこう自問する。イスマエルには一体どれほどの価値があるのか？私次第なら、6000万ユーロでは手放さない。」

土曜日の夜、フィリップス・スタディオンでサイバリは間違いなく最も輝いていた。PSVは序盤に0-2とリードを許したが、得点の多い試合の中で見事に巻き返した。その中、このミッドフィルダーは2ゴールと、見事な前線への動きから生まれたアシストで主役を務めた。

試合後、サイバリはロン・ヤンス監督の「我々はサイバリに負けた」という発言について問われた。このミッドフィルダーは、その言葉に対し謙虚な姿勢を見せた。「それは嬉しい賛辞ですが、ピッチにいたのは私だけではありませんでした。」

続いてボズ監督は、この選手の成長について詳しく触れ、称賛の言葉を惜しまなかった。「イスマエルに関しては、彼がどのようにしてここに来たのか、3年前に私が彼をどのように評価したか、そして彼がどのような成長を遂げるべきか、といったことを常に意識している」と語った。さらに、彼の類まれな資質を強調した。「彼には、他の選手には決して得られない何かがある」

監督は、サイバリの何がそれほど特別なのかについて、さらに具体的に語った。「それは、あの信じられないほどのパワーと、それを技術と組み合わせられる点だ。さらにそこに洞察力が加われば、かなり完成された選手と言えるだろう。」ボス監督によれば、それこそが彼を並外れたカテゴリーに位置づける要素だという。

サイバリがどのくらいの金額なら移籍を許可するか尋ねられた際、ボスは明快かつ真剣な態度を崩さなかった。「本気だよ？ そう簡単に去ることはできない」と、彼は選手に率直に語りかけた。 「それを支払える国なら、もちろん彼にはぴったりだろう。具体的にはプレミアリーグのことだ。だから、もしそこからクラブがオファーを出してくるなら、多額の移籍金を支払わなければならないだろうと想像できる。」