PSV、2030年半ばまでの契約延長で大きな前進を果たす

PSVは、アーネスト・スチュワートとの契約を3年延長することに成功した。エイントホーフェンの名門クラブでフットボール部門ディレクターを務める同氏は、これによりフィリップス・スタディオンで2030年半ばまで契約を結ぶことになった。

57歳のスチュワートは2023年3月にPSVへ加わり、マルセル・ブランズCEOらと成功裏に連携してきた。彼らの指揮の下、リーグタイトル3回、オランダカップ1回、ヨハン・クライフ・スハール2回を獲得した。

この夏、スチュワートはPSVにとって記録的な移籍を実現させた。主力選手イスマエル・サイバリは、モロッコ代表としてワールドカップで活躍した後、5500万ユーロでバイエルン・ミュンヘンへ移籍した。

「スカウティング、育成、女子サッカーの分野でも重要な前進があった。PSV女子の初優勝もその一つだ」とPSVは記しており、あわせてスチュワートが名将ピーター・ボスの招聘において重要な役割を果たしたことも強調している。

スチュワート本人は控えめな姿勢を崩さない。「とはいえ、もちろんすべては他の3人の取締役と緊密に連携して進めてきたことです」と、このアメリカ人はブランズに加え、財務担当ディレクターのヤープ・ファン・バール、営業担当ディレクターのフランス・ヤンセンに言及した。「それこそが今のPSVの強みだと思います。意思疎通の速さと、互いの素晴らしい協力関係です」

「私たちは今もなお、チームやクラブ全体をしっかりと築き上げている最中です。その一員として、さらに長く関われることをとても嬉しく、ありがたく思っています。私たちは、今のような安定したクラブであり続けたい。そして毎年、タイトル争いができる層の厚い強いスカッドを持ちたい。それはこれまで常に実現できてきましたし、今後も継続できると強く信じています」とスチュワートは語った。

2029年半ばまでPSVと契約を結んでいるブランズも、同僚の契約延長を大いに喜んでいる。「アーネストは、サッカーに関する専門知識、冷静さ、誠実さ、そして経験によって、私たちがともに成し遂げたスポーツ面での成功に大きく貢献してきました。同時に、常に協力を求め、組織全体の利益を最優先にする人物でもあります」

「まさにその経営陣、スタッフ、そして組織全体の緊密な連携こそが、今のPSVの立ち位置の土台です。だからこそ、アーネストがより長期にわたってクラブにコミットしてくれることを非常に嬉しく思っています。重要なポジションで継続性を保つことは、現在進めている発展を続け、今後も継続的にタイトル争いに加わり続けるために重要です」とブランズは述べた。