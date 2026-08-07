プレシーズンは終盤を迎え、最初の公式戦も消化され、移籍市場もフル回転している。新たなエールディビジのシーズンはいよいよ目前だ。今週はシーズンプレビューの連載として、エールディビジ全18クラブを徹底的に掘り下げる。この記事ではPSVに焦点を当て、夏の移籍動向を分析し、ペーター・ボスのスタイルをひもとき、ブレイクの可能性を秘めた選手を挙げるとともに、新シーズンに向けたいくつかの大胆な予想もお届けする。

リーグ3連覇を達成したPSVは、今季も優勝の大本命として新シーズンに入る。昨季のエイントホーフェン勢はエールディビジで圧倒的な強さを見せ、史上最速での優勝決定、さらに2位との史上最大の勝ち点差という歴史を作った。それでも、ペーター・ボスにとって安心していられる理由はまったくない。指揮官はチームを再び王者に導くだけでなく、守備面でも次の段階へ進ませたいと考えている。まさにそこに、今季最大の課題があるのかもしれない。

昨季の振り返り

PSVは再び歴史的なシーズンを送った。ボス率いるチームは3年連続でリーグ王者に輝き、その達成ぶりも説得力十分だった。PSVは極めて早い段階でタイトルを確定させ、改めてオランダで最も支配的なチームであることを証明した。

その戦い方も多くの称賛を集めた。ボスの下でPSVは過去3シーズンにわたり、丁寧かつ攻撃的なサッカーを展開。頻繁なポジションチェンジとハイプレスを武器に、相手を自陣内で封じ込める場面も少なくなかった。

一方で、このシーズンには明確な裏の側面もあった。支配的な戦いを見せながらも、PSVはエールディビジで実に45失点を喫しており、王者としては異例の多さだった。さらにチャンピオンズリーグでも、チームは時間帯によって欧州トップレベルと渡り合える力を示した。リヴァプール戦やナポリ戦での印象的な勝利を思い出してほしい。最終的にはバイエルン・ミュンヘン戦で終盤に敗れたことで、プレーオフ・ラウンド進出をわずかに逃した。だからこそ、ボスに課されたミッションは明確だ。攻撃的なスタイルを維持しつつ、守備の脆さを減らすことである。

補強と放出

この夏のPSVは、大きな主役だったイスマイル・サイバリの売却で巨額の移籍金を受け取ったものの、大規模な流出には至らなかった。モロッコ代表のサイバリは、アナス・サラー＝エディネと並んで退団した数少ない絶対的な先発選手の一人だ。サイバリは約5500万ユーロというクラブ記録の金額でバイエルン・ミュンヘンへ移籍した。そのほか、ジョエル・ドロメル、ロビン・ファン・ダイフェン、マイロン・ボアドゥ、タイホ・ラントとも別れを告げている。

優勝メンバーの大半が残ったことで、PSVはこの夏、陣容を全面的に入れ替えるのではなく、ピンポイントの補強を選んだ。ミエナンスはサイバリの退団を埋める存在として期待されており、豊富な運動量と得点力をもたらす。コスティッチはサラー＝エディネの後釜と見なすことができる。さらにPSVは、昨季レンタルで好印象を残したGKマテイ・コヴァールを完全移籍で確保した。

さらにテクニカルディレクターのアーネスト・スチュワートは、佐野航大の加入もまとめ上げた。日本人MFはさらなるダイナミズムと強度をチームにもたらす存在とされており、中盤のほぼすべてのポジションでプレー可能だ。加えて、ジョーイ・フェルマンと並んで中盤を組む可能性も十分にある。

もっとも、スチュワートにとってこの夏の移籍市場はまだ終わっていないようだ。PSVは今後数週間でセンターバックの補強を目指している一方、フェルマン、セルジーニョ・デスト、リカルド・ペピ、イバン・ペリシッチへの関心も想定している。そのため、移籍期間の終盤に向けて陣容がなお変化する可能性は高い。

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プレシーズンの結果

PSVのプレシーズンは結果にばらつきがあった。エイントホーフェン勢はロイヤル・アントワープと1-1で引き分け、ポーランドのラクフには3-2、ユニオン・サン＝ジロワーズには7-3で勝利した。一方で、ビジャレアルには1-3で敗れており、この試合ではペーター・ボスのチームが守備面で非常に脆い印象を残した。

ヨハン・クライフ・スハールでも大きな失望を味わった。PSVはAZに0-4で敗戦。ただし、王者はジョーイ・フェルマンが早い時間帯に退場したことで、ほぼ試合を通じて数的不利のまま戦っていた。そのため、この一戦は力関係をほとんど正確に反映したものではなかったが、ボスは改めてボール非保持時の脆さを懸念したはずだ。

まさに守備組織になお改善の余地があることは、指揮官にとって驚きではないだろう。ボスはプレシーズン中、昨季と比べて失点数を大幅に減らしたいと何度も口にしていた。今後数週間は、コスティッチや佐野といった新戦力を組み込むだけでなく、守備の連係をさらに研ぎ澄ませる時間にもなるはずだ。

戦い方

ペーター・ボスのフットボール哲学は、今季も大きく変わることはなさそうだ。指揮官はここ数年PSVに大きな成功をもたらしてきた原則を守り続ける。すなわち、ハイプレス、ボール保持での主導権、豊富なポジションチェンジ、そして前向きに守る姿勢だ。エイントホーフェン勢はできる限り早い段階で相手を追い込み、ボールを失ってから数秒以内に奪い返すことを目指す。

このスタイルはすべての選手に多くを求める。ピッチ全体でマンツーマン気味に守り、サイドバックは頻繁に中盤へ押し上げ、前線の選手にも絶えずプレスをかけることが求められる。だからこそPSVは相手に長時間プレッシャーをかけ続けられる一方、最初の圧力をかいくぐられた瞬間に大きなスペースも生まれてしまう。

そこにこそ、ボスにとって今季最大のテーマがある。PSVは昨季、説得力十分に優勝したものの、エールディビジで実に45失点を喫した。指揮官によれば、この数字は下げなければならない。ただし、チームの特徴である攻撃的なスタイルを捨てることなく、である。プレシーズンは、そこにまだ改善の余地があることを示したが、同時にボスは自らの戦い方を全面的に変えるつもりはないとも強調していた。

PSVは佐野やコスティッチの加入によって、その点で次の一歩を踏み出したい考えだ。さらにボスは、シーズンを通じてピッチ上の配置により頻繁に変化を加える可能性も否定していない。4-3-3が基本形であることに変わりはないが、指揮官はプレシーズンの段階で、3センターバックのシステムも選択肢になり得ることをすでに示唆していた。その際も原則は同じだ。主導権を握るサッカーをし、試合を支配することである。

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キープレーヤー

重いひざの負傷で長期離脱を強いられたシーズンを経て、ルベン・ファン・ボメルはいよいよPSVで存在感を示す準備が整ったようだ。このウインガーは昨季、好調な滑り出しを見せていたが、不運に見舞われた。現在は完全に回復している。

ファン・ボメルは、ペーター・ボスの戦い方に完璧に合う資質を備えている。背後への抜け出し、スピード、そして1対1での脅威によって、彼は何もないところからでも試合をこじ開けられる。まさにそうしたタイプのアタッカーこそ、PSVがボール保持の優位を得点や決定的なプレーへとつなげるために必要としている存在だ。

ジョーイ・フェルマンは依然としてPSVの最重要選手の一人と見なされているが、このMFには海外クラブの関心が色濃く向けられている。そのため、この夏のうちに退団する可能性も排除できない。一方でファン・ボメルは、まさに本格ブレイクの目前にいるように見える。コンディションを維持できれば、タイトル争いで決定的な存在になることは間違いない。

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ブレイク候補は？

来季、PSVで本格ブレイクを果たす最有力候補はノア・フェルナンデスだろう。20歳のMFは昨季、すでにトップチームの空気を少しずつ味わっていた。

ボスがフェルナンデスを高く信頼していることは、その起用法からも明らかだった。最終ラインの枚数が限られていたこともあり、このMFは数試合の練習試合で左サイドバックとして先発した。そこからも、指揮官が彼の足元の技術を評価していることがうかがえる。

それでも本格的なブレイクは簡単ではない。エイントホーフェンの中盤にはジョーイ・フェルマン、佐野航大、マウロ・ジュニオール、スフェン・ミエナンスといった選手がおり、競争は非常に激しい。加えてボスは、若手にチャンスを与えるのは、その選手が完全に準備できていると確信した時だけだということで知られている。だからこそ、フェルナンデスが今季得る1分1分の出場時間は、今後の成長にとって重要なものになるはずだ。

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成功の基準は？

PSVの目標は毎シーズン同じだ。優勝すること。2位に与えられるチャンピオンズリーグ直通権がなくなったことで、そのミッションはさらに重要になったのかもしれない。エイントホーフェン勢は再び本命として開幕を迎え、4連覇以外の結果はすべて失望と見なされるだろう。

エールディビジ制覇に加え、PSVは当然ながらチャンピオンズリーグでも存在感を示したいと考えている。ボスもプレシーズン中、欧州最高峰の舞台で意味のある役割を果たしたいという野心を口にしていた。PSVはここ数年、欧州トップレベルと渡り合えることを時折示してきたが、最終的にはやはり波の大きさが目立った。たとえば昨季のユニオン・サン＝ジロワーズ相手のホームでの0-2敗戦や、オリンピアコスとの1-1の引き分けがその例だ。

さらにボスは、チームを守備面でも次の段階へ進ませたいと考えている。PSVがリーグタイトル防衛を果たし、失点数を減らし、なおかつチャンピオンズリーグのノックアウトステージ進出を決めることができれば、ボス時代最高のシーズンと呼ばれるかもしれない。

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（大胆）予想

年間最優秀選手：ルベン・ファン・ボメル。重いひざの負傷が成長を妨げたシーズンを経て、ファン・ボメルはPSVをシーズン通してけん引する準備が整ったように見える。

最大の失望：ヤレク・ガソリオウスキ。スペイン人DFに大きな才能があることは疑いようがなく、昨季もPSVが彼をエイントホーフェンに連れてきた理由をたびたび示していた。それでも彼はいくつか高くつくミスの責任も負っており、その中にはチャンピオンズリーグでのものもあった。来季は安定感を高めることができず、最終的には先発の座を失うと私は見ている。

ベスト補強：佐野航大。日本人MFは昨季NECで、圧倒的な運動量とフットボールIQを両立できることを証明した。複数ポジションで起用できるからこそ、ボスがほぼ毎試合使える選手になりそうだ。

得点王：リカルド・ペピ。アメリカ代表FWは昨季、すでにゴールへの鋭い嗅覚を証明していた。PSVを離れる可能性は日を追うごとに小さくなっているように見える。シーズンを通して健康を維持できれば、25ゴールを超えてくるだろう。

エールディビジ最終順位：優勝。PSVが新シーズンの本命と見なされるのは当然だ。陣容の大半は維持され、さらに佐野、ミエナンス、コスティッチという的確な補強も行った。アヤックスやフェイエノールトとの差は昨季ほど大きくはならないにせよ、PSVが4年連続で王者に輝く。

欧州での結果：チャンピオンズリーグのプレーオフ・ラウンド。PSVはここ数シーズン、欧州トップレベルと時間帯によって渡り合えることをすでに示してきた。すべては有利な組み合わせを引けるかどうかにかかっている。そこに恵まれれば、ボスのチームは上位24クラブに入ってプレーオフ・ラウンド進出を決めるだろう。

その他のシーズンプレビュー

エールディビジ開幕節に向けて、今週は全18クラブを取り上げていく。以下に、すでに公開された各クラブのプレビューを掲載する。

ADOデン・ハーグ

アヤックス

AZ

カンブール

エクセルシオール

フェイエノールト

フォルトゥナ・シッタート

ゴー・アヘッド・イーグルス

FCフローニンゲン

SCヘーレンフェーン

NEC

PECズヴォレ

テルスター

あなたの応援するクラブのシーズンプレビューがいつ公開されるのか気になる方は、コメント欄で質問してほしい。あわせて、PSVに関するあなたの（大胆な）予想もぜひ聞かせてほしい。



